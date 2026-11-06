„Panna młoda” odc. 244 - streszczenie

Cemil wymknie się z miejsca, w którym go więziono, i zakradnie się do salonu Yoncy. Fadime będzie miała do Meliha pretensje o to, jak się dotychczas zachowywał. Mukadder i domownicy spróbują zataić przed Cihanem wydarzenia, do których doszło w rezydencji. Kłamstwo wyjdzie jednak na jaw, kiedy mężczyzna zauważy stłuczoną szybę i domyśli się prawdy. Cihan natychmiast ruszy do Hancer, chcąc upewnić się, że kobieta jest bezpieczna.

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„Panna młoda” odc. 245 - streszczenie

Cihan przywiezie Hancer do domu, a ona zacznie poważnie zastanawiać się nad ich wspólnym losem. Dziewczyna uzna, że nie może już dłużej milczeć i postanowi wyznać mężowi prawdę. Mukadder odwiedzi Cemila, szukając sposobu na rozwiązanie swoich problemów. W tym samym czasie interesy Cemila i Yoncy zaczną wymykać się spod kontroli. Para zaniedba ważną klientkę, co doprowadzi do sporych kłopotów w pracy.

„Panna młoda” odc. 246 - streszczenie

Cemil nie pogodzi się z rozwodem i będzie bardzo cierpiał z powodu rozstania z Hancer. Engin zdobędzie się na szczerość wobec Cihana i opowie mu o swojej miłości do Sili. Hancer zaprosi męża na wspólną kolację, chcąc w końcu wyznać mu prawdę o ciąży. Sila wypisze Metina z kliniki, by zapewnić mu lepszą opiekę w domowym zaciszu. Bohaterowie staną przed wyzwaniami, które wystawią ich relacje na ciężką próbę.

„Panna młoda” odc. 247 - streszczenie

Sila zabierze Metina do domu rodzinnego, by tam w spokoju mógł wracać do zdrowia. Hancer ugości Cihana i spróbuje w końcu wyjaśnić wszystkie niedomówienia. Yonca zacznie naciskać na Beyzę, chcąc zmusić ją do znalezienia stałego zajęcia. Derya na dobre odejdzie od Cemila i odetnie się od bolesnych wspomnień. W tym samym czasie Beyza zdecyduje się na drastyczny krok i odbierze Cihanowi syna.

„Panna młoda” odc. 248 - streszczenie

Dziecko Cihana trafi do domu dziecka, co wstrząśnie całą rodziną. Hancer nie poradzi sobie z poczuciem winy i zacznie obwiniać się o ten dramat. Mukadder wykorzysta okazję, by zaatakować dziewczynę i obarczyć ją odpowiedzialnością za tragedię. Cemil będzie miał wyrzuty sumienia po odejściu Deryi. Mukadder dowie się, że Metin uciekł, co sprawi, że ogarnie ją lęk i straci nad sobą panowanie.

„Panna młoda” odc. 249 - streszczenie

Hancer i Cihan pojadą pod dom dziecka, by walczyć o odzyskanie syna. Mukadder wpadnie w panikę i straci nad sobą kontrolę, drżąc o los Metina. Beren i Beyza będą kontynuować plan mający na celu zniszczenie Cihana. Engin skonfrontuje się z Beren i zażąda wyjaśnień w sprawie jej podejrzanych działań. Napięcie w rezydencji wzrośnie, a skrywane tajemnice zaczną wychodzić na jaw.

„Panna młoda” odcinki 244-249: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień