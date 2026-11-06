„Akacjowa 38”, odcinki 995, 996, 997, 998 - streszczenie na cały tydzień

Redakcja Eska Cinema
2026-11-06 10:03

W serialu „Akacjowa 38”, w odcinkach 995–998, emitowanych od 9 do 13 listopada 2026 roku w TVP1, Samuel podejmie ostateczne kroki, by przejąć majątek Lucii. Ksiądz Telmo wyzna kobiecie prawdę o spisku dotyczącym jej spadku, co doprowadzi do otwartej konfrontacji między mężczyznami. Tymczasem Casilda, po oskarżeniach rzuconych w stronę Rosiny, nie będzie świadoma, że jej własna matka prowadzi niebezpieczną grę. Sytuacja skomplikuje się, gdy para bohaterów padnie ofiarą podstępnej pułapki, która uderzy w ich dobre imię.

Zmartwiona Fabiana w stroju służącej, za nią stoi Rosina w czarnym kapeluszu. O serialu Akacjowa 38 przeczytasz na Eska.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Serial „Akacjowa 38” - streszczenie tygodniowe

„Akacjowa 38” odc. 995 - streszczenie

Antonito wyzna ojcu, że używa niesprawnego wykrywacza kłamstw tylko po to, by mówić ludziom to, co sprawi im radość. Samuel przekaże Felipe i Celii radosną nowinę o uzyskaniu kościelnego unieważnienia małżeństwa z Blancą, co otworzy mu drogę do oficjalnych starań o rękę Lucii. W tym samym czasie Leonor zacznie poważnie zastanawiać się nad rezygnacją z wystawienia swojej sztuki z powodu niepowodzeń na próbach. Schorowany Servando poczuje się znacznie gorzej i poprosi Ramona o pomoc w podyktowaniu listu pożegnalnego do swojej żony, Paciencii.

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„Akacjowa 38” odc. 996 - streszczenie

Casilda wpadnie w furię i oskarży Rosinę o dotkliwe pobicie swojej matki, nie wiedząc, że Maria jedynie udaje ofiarę w celu wzbudzenia współczucia i manipulowania córką. Telmo zdecyduje się na desperacki krok i uprowadzi Lucię, by w odosobnieniu wyjawić jej prawdę o Samuelu i uchronić ją przed błędem. Kobieta pozostanie jednak nieufna i początkowo nie uwierzy w słowa księdza. Jednocześnie Casilda zażąda od Rosiny natychmiastowego zwrotu gotówki, ponieważ planuje wyjazd z matką na wieś, czemu spróbuje zapobiec zdeterminowana Leonor.

„Akacjowa 38” odc. 997 - streszczenie

Ojciec Telmo wyjawi Lucii szczegóły tajnego układu pomiędzy Samuelem a Jimeno Batanem, którzy liczą na przejęcie jej spadku zaraz po ślubie. Ksiądz wyzna również, że kocha dziewczynę, co postawi ich relację w nowym świetle i wprawi Lucię w zakłopotanie. Don Ramon sprowadzi do cierpiącego Servanda cenionego specjalistę, który zaproponuje wdrożenie nowatorskiej i eksperymentalnej terapii z użyciem leku. Inigo i Fabiana spróbują uświadomić Casildzie, że Maria oraz Higinio to oszuści, przez co sama Maria zacznie mieć wątpliwości, czy powinna okradać córkę.

„Akacjowa 38” odc. 998 - streszczenie

Lucia i Telmo spędzą spokojne chwile w pustelni, ale ich spokój przerwie podstęp uknuty przez ich wrogów. Para zostanie odurzona silnym środkiem nasennym dodanym potajemnie do wody, a następnie rozebrana i ułożona przez napastników w jednoznacznym uścisku na wspólnym posłaniu. Nieprzytomnych bohaterów odnajdą Samuel oraz przeor, co wywoła skandal i postawi ich dobre imię pod znakiem zapytania. Tymczasem Maria zgłosi niespodziewanie nowe żądania finansowe dotyczące majątku, przez co Casilda w ostatniej chwili wstrzyma się z podpisaniem dokumentów o cesji spadku.

„Akacjowa 38” odcinki 995-998: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień

  • „Akacjowa 38” odcinek 995 - poniedziałek, 9 listopada 2026, godz. 18:40, TVP1
  • „Akacjowa 38” odcinek 996 - wtorek, 10 listopada 2026, godz. 18:40, TVP1
  • „Akacjowa 38” odcinek 997 - czwartek, 12 listopada 2026, godz. 18:40, TVP1
  • „Akacjowa 38” odcinek 998 - piątek, 13 listopada 2026, godz. 18:40, TVP1

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