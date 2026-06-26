"House of Ron" rośnie w siłę! Mercedes Ron podpisała gigantyczną umowę z Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios podpisało z bestsellerową autorką Mercedes Ron umowę o prawie pierwszeństwa "first look" do jej przyszłych projektów, formalizując tym samym wieloletnią współpracę, która zaowocowała jednymi z największych globalnych hitów Prime Video. To strategiczne posunięcie umacnia partnerstwo określane mianem "House of Ron", które już teraz przyniosło jedne z najchętniej oglądanych międzynarodowych produkcji oryginalnych Amazon MGM Studios. Mowa tu przede wszystkim o hiszpańskiej filmowej "Trylogii Winnych", która z miejsca stała się globalnym fenomenem, przyciągając przed ekrany Prime Video ponad 100 milionów widzów na całym świecie.

Mercedes Ron z przełomową umową. Adaptacje jej książek to wielkie hity

Niezwykła popularność wspomnianej serii zaowocowała również jej anglojęzycznymi adaptacjami, takimi jak "Moja Wina: Londyn" i "Twoja Wina: Londyn", a zdjęcia do trzeciej części, "Nasza Wina: Londyn", zostały zakończone w bieżącym roku. Ogłoszenie tej przełomowej umowy zbiega się w czasie z imponującym osiągnięciem – w bieżącym tygodniu aż połowę światowego zestawienia Top 10 najchętniej oglądanych filmów Prime Original stanowią właśnie adaptacje książek Mercedes Ron, z franczyzą "Winnych" na czele, co świadczy o jej niezaprzeczalnym wpływie na globalny rynek rozrywki.

Kolejne projekty w planach i rola producentki wykonawczej

Nowa umowa znacząco rozszerza dotychczasową współpracę Amazon MGM Studios z autorką, obejmując adaptacje kilku kolejnych serii książek. Pierwszym zwiastunem tego poszerzonego partnerstwa była ekranizacja trylogii "Dímelo – Powiedz mi po cichu (Dímelo bajito)", która zadebiutowała na Prime Video w ubiegłym roku, a jej kontynuacje – druga i trzecia część – zostały już oficjalnie potwierdzone.

Kolejną wyczekiwaną premierą będzie "Uwikłani: Marfil", adaptacja pierwszej części dylogii "Marfil", której debiut na Prime Video zaplanowano na 9 września. Równolegle, amerykański zespół Amazon MGM Studios intensywnie pracuje nad ekranizacją "30 Sunsets to Fall in Love (30 sunsets para enamorarte)", należącej do serii "Bali". Projekt ten stanowi pierwszą amerykańską adaptację twórczości Mercedes Ron, co jest naturalnym krokiem po ogromnym sukcesie brytyjskiej, anglojęzycznej trylogii "My Fault". Co istotne, w ramach nowej umowy Mercedes Ron obejmie prestiżową funkcję producentki wykonawczej wszystkich wymienionych oraz przyszłych adaptacji, co pozwoli jej na jeszcze większy wpływ na proces twórczy. Ponadto, porozumienie daje jej unikalną możliwość przedstawiania Amazon MGM Studios utworów innych autorów, w celu ich potencjalnej ekranizacji, otwierając drzwi dla nowych talentów i historii.

"Będę mogła ożywić kolejne swoje historie dla czytelników"

Informację o podpisaniu tej strategicznej umowy ogłosiła oficjalnie Nicole Clemens, Vice President i Head of UK and International Originals w Prime Video i Amazon MGM Studios, podczas wydarzenia prasowego w Los Angeles. Jej wystąpienie miało miejsce tuż przed rozpoczęciem Obsessed Fest – immersyjnego, całodniowego wydarzenia dla fanów, które umożliwia uczestnikom spotkania z gwiazdami, twórcami i światem najpopularniejszych produkcji skierowanych do młodych widzów Prime Video, w tym filmu Twoja Wina: Londyn, drugiej części brytyjskiej adaptacji serii Winnych. Sama Mercedes Ron pojawi się na wydarzeniu jutro, towarzysząc gwiazdom filmu – Ashy Banks i Matthew Broome’owi, co tylko podkreśla jej centralną rolę w tym projekcie.

"Mercedes Ron jest niezwykle utalentowaną autorką, której historie podbiły serca i wyobraźnię fanów na całym świecie. Przenoszenie bohaterów Mercedes na ekran Prime Video było dla nas arcyciekawym doświadczeniem kreatywnym – a to dopiero początek. We wrześniu zadebiutuje "Uwikłani: Marfil" i nie możemy się już doczekać, aż pokażemy go widzom. Mercedes już teraz jest częścią rodziny Amazon MGM Studios, a ta umowa potwierdza nasze długoterminowe zaangażowanie w rozwój projektu "House of Ron"" - powiedziała Nicole Clemens.

"Współpraca z zespołami Prime Video i Amazon MGM Studios i przenoszenie moich historii na ekran to niezwykłe doświadczenie. Cieszę się, że dzięki niej będę mogła ożywić kolejne swoje historie dla czytelników na całym świecie, a także pełnić rolę producentki wykonawczej przy nadchodzących adaptacjach" - dodaje sama Mercedes Ron.

Na koniec, warto dodać, że książki Mercedes Ron sprzedały się w ponad sześciu milionach egzemplarzy na całym świecie, zostały przetłumaczone na 26 języków i wydane w 50 krajach. Jej najnowsza powieść, "Uwikłani: Marfil" – ukaże się 4 sierpnia na wybranych rynkach. Mercedes Ron jest reprezentowana przez agencję WME oraz Johanna Castillo i Tom Ishizuka z Writers House Literary Agency.

Zachęcamy również do obejrzenia wywiadu, którego Mercedes Ron udzieliła Natalii Noweckiej z serwisu Eska.pl.