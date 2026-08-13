Junior odpuści Jarkowi. Niespodziewane słowa w 4263 odcinku "Na Wspólnej"

„Na Wspólnej” odcinek 4263. Data i godzina emisji w TVN

W najnowszym, 4263 odcinku „Na Wspólnej” Jarek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami wpadki, po tym jak syn nakrył go z nową partnerką u Bogdana. Dotychczas chłopak wspierał go i stał po jego stronie, w przeciwieństwie do Elizy (Katarzyna Chorzępa), której romans z Bartkiem (Krzysztof Wach) wyszedł na jaw, co doprowadziło do załamania relacji. W tym przypadku sprawy przybiorą jednak inny obrót.

Mimo napięć, Jarek z pomocą Bruna (Dawid Czupryński) przygotuje niespodziankę dla Juniora w 4263 odcinku, by naprawić ich stosunki. Chłopak zdecyduje się na udział po poważnej rozmowie, jednak nie będzie to rozmowa z Bogdanem, a z Rafałem Cieleckim (Jacek Kawalec), ojcem Elizy, który wstawi się za Jarkiem.

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Rafał Cielecki wesprze Jarka w 4263 odcinku „Na Wspólnej”

Rafał, świadomy zdrady ze strony swojej córki oraz faktu, że Jarek niedawno stracił ukochaną babcię Marię (śp. Bożena Dykiel), w 4263 odcinku „Na Wspólnej” spróbuje wpłynąć na Juniora, tłumacząc mu, że ojciec ma prawo układać sobie życie na nowo.

– Jak się czuje twój tata? – zagai go Rafał. – Udaje, że jest okej. Właśnie mam się z nim spotkać i się jakaś niespodzianka czy coś – wyzna mu Junior. – No to dobrze, że się spotykacie. Znaczy, że się zgodziłaś – uzna Cielecki. – Co mama ci mówiła o tej akcji z tą panią? – dopyta go przybrany wnuk. – Nie za fajnie wyszło, ale wiesz, coś się kończy, coś się zaczyna. Twój tata ma prawo układać sobie życie – zauważy jego teść.

W 4263 odcinku serialu Junior wyzna w końcu, co go tak naprawdę dręczy. Będzie obawiał się, że Jarek po założeniu nowej rodziny, zapomni o nim. Cielecki jednak rozwieje jego wątpliwości, zapewniając, że przybrany ojciec na pewno będzie go zawsze kochał i o niego dbał.

– Ale musi tak od razu? Dopiero się rozstał z mamą, a już nowa pani, nowe życie – zacznie wyliczać Junior. – Boisz się, że zapomni o tym starym życiu? – domyśli się Rafał. – Połowa moich kolegów w szkole ma rozwiedzionych rodziców. No i jak pojawiają się nowe dzieci, to o starych zapomina – wyzna mu chłopak. – No może u niektórych tak jest, ale u was będzie. Twój tata cię kocha. Zawsze będziesz jego dzieckiem. Jestem tego pewien – zapewni go przybrany dziadek. – No, może – stwierdzi jego przyszywany wnuk. – Postaraj się mu dokładać. Trzymaj się - rzuci na koniec Cielecki.

4263 odcinek „Na Wspólnej”: Zgoda między Juniorem a Jarkiem

Początkowo na korcie tenisowym, podczas spotkania w 4263 odcinku „Na Wspólnej”, Junior pozostanie zdystansowany wobec ojca, grając z Brunem, ale ostatecznie nie odmówi wspólnego spędzania czasu. Dopiero po aktywności, dojdzie między nimi do szczerej wymiany zdań, która po początkowym chłodzie, otworzy nową drogę dla ich relacji, gdy chłopak dostrzeże wysiłki Jarka.

– Świetna robota – pochwali go przybrany ojciec. – Kiepsko kłamiesz – zarzuci mu przyszywany syn. – Po prostu cieszę się, że tu jesteś – wyjaśni mu Jarek. – Jak chcesz to możesz się spotkać z kim chcesz – odpowie mu Junior. – Ty też kiepsko kłamiesz - zauważy Berg. – Uczyłem się od ciebie – odgryzie mu się chłopak. – Mimo wszystko doceniam, że to mówisz. To spotkanie nasze trochę przypałowo to wyszło, co? – uzna sam Jarek. – Trochę? – zdziwi się jego przybrany syn.

W szczerej rozmowie Jarek wytłumaczy swojemu synowi, że nie planował przedstawiać go jeszcze Martyną, bo po prostu nie czuł, że to odpowiedni moment, co Junior przyjmie ze zrozumieniem i wreszcie da mu wolną rękę na nową relację, mówiąc: „Dla mnie luz jakby co”.

– Nie planowałem przedstawiać was sobie jeszcze – przyzna mu przybrany ojciec. – Nie wiedziała, że masz dzieci? - spyta Junior. – Nie no wiedziała. Ja po prostu... nie czułem, że to jeszcze jest ten etap – przyzna Jarek. – Zmieniłeś zdanie? - dopyta go chłopak. – Zastanawiam się – odpowie Berg. – Dla mnie luz jakby co – powie w końcu jego przybrany syn.