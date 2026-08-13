Tajemnicza kradzież u Ostrowskich w "Na Wspólnej". Maciek ujawni, co zrobiła Julka

Afera zegarkowa w "Na Wspólnej"!

W 4265. epizodzie „Na Wspólnej” Ewa i Arek będą przygotowywać się do wieczornego wyjścia, kiedy Ostrowski zorientuje się, że brakuje mu zegarka. Kardiochirurg natychmiast zajrzy do szuflady, by sprawdzić swój futerał, w którym normalnie przechowywał aż sześć sztuk. Z wielkim zdumieniem stwierdzi, że w środku znajduje się tylko połowa kolekcji.

Lekarz natychmiast zwróci się z pytaniem do żony, a gdy okaże się, że ona nic nie wie, podejrzenia padną na Maćka.

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– Ewa, przekładałaś mi tu coś?

– Gdzie?

– No w szufladzie z zegarkami. (...) Maciek! Zejdziesz za chwilę?

– Ale co? Nie ma ich?

Niespodziewany zwrot w sprawie zegarków w "Na Wspólnej"!

Arek wprost zapyta nastolatka o zgubę, ale chłopak kategorycznie zaprzeczy, by miał z tym cokolwiek wspólnego. Ewa włączy się do rozmowy, broniąc Maćka i sugerując mężowi, że być może sam zmienił miejsce przechowywania zegarków. Gdy ta teoria upadnie, Ostrowski zacznie podejrzewać kolegów chłopaka.

– Brałeś mi zegarki?

– Ja twoje zegarki? No co ty.

– Były w szufladzie, a teraz ich nie ma. Było ich 6, a są 3.

– Może gdzieś przyłożyłeś i zapomniałeś?

– A po co miałem przekładać? Maciek, odwiedzał cię tu ktoś jak nas nie było? Jakiś znajomy? Kolega?

Szybko okaże się, że w 4265. odcinku „Na Wspólnej” znajomi Maćka również nie mają z kradzieżą nic wspólnego, ponieważ tego dnia w ogóle nie było ich w domu Ostrowskich. Chłopak postanowi jednak ujawnić, kto złożył im niezapowiedzianą wizytę, i wskaże na Julkę.

– To znaczy, ja nikogo dzisiaj nie zapraszałem, ale była tu dziś Julka. Mówiła, że ma sprawę do ciebie, a potem nagle się zwinęła.

Prawda o Julce wyjdzie na jaw w "Na Wspólnej"!

Po tych słowach Ostrowscy wymienią się tylko porozumiewawczymi spojrzeniami. Arek już wcześniej miał podejrzenia, że to właśnie Julka przywłaszczyła sobie 200 złotych z portfela Ewy. Kolejna kradzież w ich domu tylko upewni małżonków, że sprawczynią jest nastolatka, i tym razem nie zamierzają zamieść sprawy pod dywan.

Para natychmiast uda się do mieszkania Igora (Jakub Wesołowski), by wyjaśnić całą sytuację, jednak nie zastaną tam samej Julki, która będzie właśnie świętować udaną transakcję sprzedaży skradzionych zegarków. Ewa i Arek poinformują Nowaka o wszystkim, a ten postanowi wyciągnąć surowe konsekwencje. Zegarki Arka miały znacznie większą wartość niż skradzione wcześniej pieniądze, a dla Igora kluczowy będzie sam fakt, że jego córka dopuściła się kradzieży.