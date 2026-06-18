"Nasza wina: Londyn". Kiedy premiera w Prime Video? Mam dobre i złe wieści

"Twoja wina: Londyn" - co się wydarzyło w 2. części?

Po wybuchowych wydarzeniach z "Moja wina: Londyn", Noah i Nick wracają - silniejsi, bliżsi sobie i bardziej zakochani niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak gdy życie zaczyna ciągnąć ich w różnych kierunkach, ich związek staje przed największym jak dotąd wyzwaniem. Noah wyjeżdża do Oksfordu, aby kontynuować naukę, a Nick coraz bardziej pochłonięty jest rosnącymi obowiązkami zawodowymi. Gdy w ich życiu pojawiają się nowe osoby, budząc nieoczekiwane emocje i narastającą zazdrość, na jaw wychodzą pierwsze pęknięcia. Zaufanie zostaje wystawione na próbę, namiętności wybuchają, a więź, którą uważali za niezniszczalną, zaczyna się rozluźniać. Stojąc na rozdrożu, Noah i Nick muszą zdecydować: walczyć o miłość, która ich połączyła… czy zaryzykować jej utratę na zawsze.

Mercedes Ron przyjechała do Polski. Rozmawiamy z autorką "Trylogii Winnych" i "Tell Me Softly" | WYWIAD

"Nasza wina: Londyn" - kiedy premiera 3. części?

Dobra wiadomość jest taka, że "Nasza wina: Londyn" jest już nakręcona - koniec zdjęć ogłoszono na początku listopada minionego roku. Przewidywana data premiery nie jest obecnie znana, ale tu przechodzimy do złej wiadomości - hiszpańskie wersje "Twojej winy" i "Naszej winy" również kręcone były jedna za drugą, a na trzecią część i tak przyszło nam czekać aż rok. Śmiało możemy więc zakładać, że i tym razem Prime Video wstrzyma się z premierą do 2027 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Twoja wina: Londyn" zawodzi i zaskakuje. Popełnili najgorszy grzech romansów - recenzja

"Ich wina" - powstanie 4. część filmu?

Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że historia Nicka i Noah nie kończy się na "Naszej winie". W maju tego roku ukazała się czwarta odsłona książkowej serii, zatytułowana "Ich wina". Na polski przekład poczekamy do przyszłego roku, a Prime Video milczy na temat potencjalnych adaptacji. Wiemy natomiast, że nakręcenie hiszpańskiej "Ich winy" jest mniej realistyczną opcją, z uwagi na konflikt pomiędzy odtwórcami głównych ról. Ale pożyjemy, zobaczymy.

PRZECZYTAJ TEŻ: Netflix chce mieć własny "Off Campus". To będzie adaptacja popularnej książki