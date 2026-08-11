Taniec z Gwiazdami 2026 - wszystkie PARY. Kto z kim zatańczy w 19. edycji?

Karina Mozolewska.
2026-08-11 14:35

Nowa edycja Tańca z Gwiazdami zbliża się wielkimi krokami! Produkcja show powoli odkrywa karty i ogłasza, kto z kim zatańczy w walce o Kryształową Kulę. Znamy już pierwsze oficjalne pary 19. edycji. Sprawdź, którzy tancerze zostali przydzieleni gwiazdom i kiedy oglądać program w Polsacie. Lista jest naprawdę gorąca!

Emocje wokół najpopularniejszego tanecznego show w Polsce sięgają zenitu! Wielki powrót programu Taniec z Gwiazdami zaplanowano na jesień, a fani już zacierają ręce na myśl o tym, co zobaczą na parkiecie. Nowa, 19. edycja programu wystartuje już 6 września 2026 roku. Premierowy odcinek będzie można oglądać tradycyjnie na antenie Polsatu o godzinie 19:55. Jak zawsze, stawką jest prestiżowa Kryształowa Kula i tytuł najlepszej tanecznej pary. Produkcja stopniowo odsłania tajemnice, a my znamy już pierwsze oficjalne duety!

Taniec z Gwiazdami 2026 - lista uczestników

Zanim poznamy wszystkie pary, warto przypomnieć, kto tym razem stanie do walki o zwycięstwo. Lista uczestników 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle ciekawie. Na parkiecie zobaczymy przedstawicieli różnych światów – od aktorstwa, przez muzykę, aż po sport i internet. O Kryształową Kulę powalczą:

  • Helena Englert (aktorka i wokalistka)
  • Marta ''Mandaryna'' Wiśniewska (wokalistka)
  • Piotr ''Guma'' Gumulec (artysta kabaretowy)
  • Krzysztof Kwiatkowski (aktor)
  • Matteo Brunetti (kucharz)
  • Izabela Kuna (aktorka)
  • Joanna Jędrzejczyk (mistrzyni świata MMA)
  • Monika Borzym (wokalistka jazzowa)
  • Dominik Rupiński (influencer)
  • Karolina ''Kaeyra'' Baran (wokalistka)
  • Jasper Sołtysiewicz (aktor)

Takie zestawienie gwiazd gwarantuje, że na parkiecie nie zabraknie ogromnych emocji i zaciętej rywalizacji.

Taniec z Gwiazdami 2026 - PARY

Największą ciekawość budzi oczywiście to, którzy tancerze i tancerki poprowadzą gwiazdy przez kolejne etapy programu. W nowej edycji na parkiecie pojawią się zarówno doskonale znane twarze, jak i nowi trenerzy. Produkcja show stopniowo ujawnia oficjalne pary na profilach w mediach społecznościowych. Jak podaje portal Kozaczek, nieoficjalna lista krążyła w sieci już od kilku dni, a pierwsze ogłoszenia zdają się ją potwierdzać. Na ten moment oficjalnie potwierdzono następujące pary:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska zatańczy z Krystianem Rzymkiewiczem
  • Piotr "Guma" Gumulec zatańczy z Julią Suryś
  • Krzysztof Kwiatkowski zatańczy z Sarą Janicką

Czekamy na ogłoszenie kolejnych duetów, które z pewnością rozgrzeją atmosferę jeszcze przed pierwszym odcinkiem. Kto waszym zdaniem ma największe szanse na wygraną w tej edycji?

Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany, gdy tylko produkcja ogłosi kolejne pary.

Prowadzący Taniec z Gwiazdami na scenie w otoczeniu tancerzy. O parach nowej edycji przeczytasz na Eska.
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Taniec z gwiazdami