Taniec z Gwiazdami 2026 - wszystkie PARY. Kto z kim zatańczy w 19. edycji?

Emocje wokół najpopularniejszego tanecznego show w Polsce sięgają zenitu! Wielki powrót programu Taniec z Gwiazdami zaplanowano na jesień, a fani już zacierają ręce na myśl o tym, co zobaczą na parkiecie. Nowa, 19. edycja programu wystartuje już 6 września 2026 roku. Premierowy odcinek będzie można oglądać tradycyjnie na antenie Polsatu o godzinie 19:55. Jak zawsze, stawką jest prestiżowa Kryształowa Kula i tytuł najlepszej tanecznej pary. Produkcja stopniowo odsłania tajemnice, a my znamy już pierwsze oficjalne duety!
Taniec z Gwiazdami 2026 - lista uczestników
Zanim poznamy wszystkie pary, warto przypomnieć, kto tym razem stanie do walki o zwycięstwo. Lista uczestników 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle ciekawie. Na parkiecie zobaczymy przedstawicieli różnych światów – od aktorstwa, przez muzykę, aż po sport i internet. O Kryształową Kulę powalczą:
- Helena Englert (aktorka i wokalistka)
- Marta ''Mandaryna'' Wiśniewska (wokalistka)
- Piotr ''Guma'' Gumulec (artysta kabaretowy)
- Krzysztof Kwiatkowski (aktor)
- Matteo Brunetti (kucharz)
- Izabela Kuna (aktorka)
- Joanna Jędrzejczyk (mistrzyni świata MMA)
- Monika Borzym (wokalistka jazzowa)
- Dominik Rupiński (influencer)
- Karolina ''Kaeyra'' Baran (wokalistka)
- Jasper Sołtysiewicz (aktor)
Takie zestawienie gwiazd gwarantuje, że na parkiecie nie zabraknie ogromnych emocji i zaciętej rywalizacji.
Taniec z Gwiazdami 2026 - PARY
Największą ciekawość budzi oczywiście to, którzy tancerze i tancerki poprowadzą gwiazdy przez kolejne etapy programu. W nowej edycji na parkiecie pojawią się zarówno doskonale znane twarze, jak i nowi trenerzy. Produkcja show stopniowo ujawnia oficjalne pary na profilach w mediach społecznościowych. Jak podaje portal Kozaczek, nieoficjalna lista krążyła w sieci już od kilku dni, a pierwsze ogłoszenia zdają się ją potwierdzać. Na ten moment oficjalnie potwierdzono następujące pary:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska zatańczy z Krystianem Rzymkiewiczem
- Piotr "Guma" Gumulec zatańczy z Julią Suryś
- Krzysztof Kwiatkowski zatańczy z Sarą Janicką
Czekamy na ogłoszenie kolejnych duetów, które z pewnością rozgrzeją atmosferę jeszcze przed pierwszym odcinkiem. Kto waszym zdaniem ma największe szanse na wygraną w tej edycji?
Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany, gdy tylko produkcja ogłosi kolejne pary.