Taniec z Gwiazdami 2026 - wszystkie PARY. Kto z kim zatańczy w 19. edycji?

Emocje wokół najpopularniejszego tanecznego show w Polsce sięgają zenitu! Wielki powrót programu Taniec z Gwiazdami zaplanowano na jesień, a fani już zacierają ręce na myśl o tym, co zobaczą na parkiecie. Nowa, 19. edycja programu wystartuje już 6 września 2026 roku. Premierowy odcinek będzie można oglądać tradycyjnie na antenie Polsatu o godzinie 19:55. Jak zawsze, stawką jest prestiżowa Kryształowa Kula i tytuł najlepszej tanecznej pary. Produkcja stopniowo odsłania tajemnice, a my znamy już pierwsze oficjalne duety!

Taniec z Gwiazdami 2026 - lista uczestników

Zanim poznamy wszystkie pary, warto przypomnieć, kto tym razem stanie do walki o zwycięstwo. Lista uczestników 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle ciekawie. Na parkiecie zobaczymy przedstawicieli różnych światów – od aktorstwa, przez muzykę, aż po sport i internet. O Kryształową Kulę powalczą:

Helena Englert (aktorka i wokalistka)

Marta ''Mandaryna'' Wiśniewska (wokalistka)

Piotr ''Guma'' Gumulec (artysta kabaretowy)

Krzysztof Kwiatkowski (aktor)

Matteo Brunetti (kucharz)

Izabela Kuna (aktorka)

Joanna Jędrzejczyk (mistrzyni świata MMA)

Monika Borzym (wokalistka jazzowa)

Dominik Rupiński (influencer)

Karolina ''Kaeyra'' Baran (wokalistka)

Jasper Sołtysiewicz (aktor)

Takie zestawienie gwiazd gwarantuje, że na parkiecie nie zabraknie ogromnych emocji i zaciętej rywalizacji.

Taniec z Gwiazdami 2026 - PARY

Największą ciekawość budzi oczywiście to, którzy tancerze i tancerki poprowadzą gwiazdy przez kolejne etapy programu. W nowej edycji na parkiecie pojawią się zarówno doskonale znane twarze, jak i nowi trenerzy. Produkcja show stopniowo ujawnia oficjalne pary na profilach w mediach społecznościowych. Jak podaje portal Kozaczek, nieoficjalna lista krążyła w sieci już od kilku dni, a pierwsze ogłoszenia zdają się ją potwierdzać. Na ten moment oficjalnie potwierdzono następujące pary:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska zatańczy z Krystianem Rzymkiewiczem

Piotr "Guma" Gumulec zatańczy z Julią Suryś

Krzysztof Kwiatkowski zatańczy z Sarą Janicką

Czekamy na ogłoszenie kolejnych duetów, które z pewnością rozgrzeją atmosferę jeszcze przed pierwszym odcinkiem. Kto waszym zdaniem ma największe szanse na wygraną w tej edycji?

Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany, gdy tylko produkcja ogłosi kolejne pary.