Andrzej z "Na Wspólnej" straci wszystko! Rodzina dowie się o fałszywych dyplomach

"Na Wspólnej" odcinek 4264: Andrzej Brzozowski na celowniku Smolnego i Marceliny. Kiedy emisja w TVN?

Finał wątku Andrzeja nastąpi stosunkowo szybko od jego powrotu do serialu. Wszystko za sprawą udziału w sprzedaży lewych dokumentów na uczelni, w co wplątał się bez możliwości łatwego ratunku. Jego wspólnik, Jan Ryba (w tej roli Jacek Pluta), zablokuje wszelkie próby wycofania się z lukratywnego interesu, ponieważ zyski będą stale rosnąć.

Sytuacja skomplikuje się diametralnie w momencie odkrycia prawdy przez Smolnego i Marcelinę (Agata Załęcka), po czym Gwiazdowa podejmie stanowczą decyzję o natychmiastowym nagłośnieniu całej afery.

Mężczyzna zderzy się z brutalną rzeczywistością w epizodzie, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Niekorzystny rozwój wydarzeń przypieczętują nieudane rozmowy z Krzysztofem, u którego winowajca zdoła wybłagać zaledwie trzydzieści dni na przygotowanie się do nieuchronnej katastrofy wizerunkowej.

Konsekwencje będą druzgocące, ponieważ wkrótce brutalna prawda będzie musiała dotrzeć do jego najbliższej rodziny. Ostatecznie, po wyraźnej sugestii ze strony Basi (Grażyna Wolszczak), sprawca zdecyduje się na trudne wyznanie jeszcze zanim sprawa oficjalnie ujrzy światło dzienne w mediach.

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Andrzej z "Na Wspólnej" przyzna się do winy w 4264. odcinku. Konfrontacja z Danielem, Kubą i Wiolą

Poważna rozmowa z bliskimi odbędzie się w jednej z restauracji, gdzie mężczyzna zaplanuje spotkanie z synami. Niespodziewanie dołączy do nich również Wiola, zaniepokojona wcześniejszym nagłym zniknięciem partnera i brakiem jakiegokolwiek kontaktu telefonicznego.

Zdeterminowana kobieta namierzy męża wykorzystując w tym celu funkcję udostępniania lokalizacji w telefonie, co doprowadzi do niespodziewanej rodzinnej konfrontacji. Sytuacja nabierze dynamiki, gdy jeden z synów zacznie dopytywać o ukrywane sekrety.

Napięcie przy stoliku natychmiast wzrośnie. „Chyba przerwałam rodzinne spotkanie” – zauważy krótko Wiola. „Chciałem spotkać się z synami” – odpowie zdezorientowany Andrzej. Kobieta nie odpuści, dopytując: „Aha, dlatego raz kolejny wyjechałeś, nie mówiąc ani słowa?”.

Całą wymianę zdań przetnie zniecierpliwiony Daniel: „To czego mamy się dowiedzieć z mediów? Mama coś wspominała”. Żona oszusta momentalnie straci cierpliwość i zapyta: „Mam wyjść, żebyś mógł powiedzieć to, o czym ja miałam, się nie dowiedzieć?”. Kiedy Kuba rzuci nerwowe: „Dobra, jak nie, to nie”, jego macocha ostudzi emocje słowami: „Zostań. Powiedz”.

Postawiony pod ścianą Brzozowski straci jakąkolwiek przestrzeń do dalszych kłamstw. Skruszony ojciec wyjawi bliskim bolesną prawdę o swoim zaangażowaniu w przestępczy biznes, co wywoła u nich ogromny wstrząs. Informacja będzie szczególnie uderzająca dla jego partnerki, która pełniąc funkcję rektora danej placówki, nie miała najmniejszego pojęcia o trwających tam patologiach.

„Redakcja Krzysztofa opublikuje artykuł o sprzedaży dyplomów na wyższej uczelni. W ten proceder zamieszany jest pewien prorektor” – wyzna w końcu Andrzej. „Ty?” – zapyta z niedowierzaniem Kuba, na co Daniel zareaguje mocnym: „Fuck”.

Tomasz Schimscheiner i Tamara Arciuch w "Na Wspólnej". Brzozowski zostaje sam z problemami

Winowajca natychmiast spróbuje się wybielać, jednak jego argumenty nie przekonają praktycznie nikogo z obecnych. Początkowo cień współczucia wykaże jedynie Kuba, planując nawet interwencję w jego obronie, ale po celnej uwadze Daniela chłopak szybko zrezygnuje ze wsparcia. Zniesmaczeni synowie ostatecznie zdecydują się opuścić restaurację, jednoznacznie odcinając się od nieuczciwego ojca.

„To było jeden raz. Potrzebowałem pieniędzy. Potem chciałem się wycofać. I już nie mogłem” – będzie się bronił Brzozowski. „To jest jakiś kosmos. Nawet jak na ciebie” – oceni surowo Daniel. „Dlatego chciałem, żebyście się dowiedzieli ode mnie” – doda ojciec. Gdy Kuba zauważy, że: „Przecież wyrzucą cię z uczelni”, Andrzej przytaknie: „I pewnie pójdę siedzieć”.

Kuba zaoferuje: „Pogadam z nim”, na co Brzozowski odpowie: „Ale, z Krzyśkiem? Daj spokój, nie ma sensu”. Złudzenia rozwieje Daniel: „Ty chyba już próbowałeś, nie? Dlatego przyjechałeś wcześniej rano. Nie chodziło ci o nas. Chciałeś dogadać się z Krzysztofem”. Po tych słowach bracia wyjdą.

Chwilę po synach do wyjścia skieruje się również zdruzgotana żona. Desperackie próby zatrzymania partnerki i błagania o wybaczenie nie przyniosą żadnego rezultatu, ponieważ kobieta uświadomi sobie tragiczne konsekwencje dla własnej osoby. Czarę goryczy przeleje wstrząsające odkrycie faktu sfałszowania jej osobistego podpisu na dokumentach, co definitywnie pogrzebie szanse na uratowanie ich relacji.

„Wiola, zaczekaj! Wiem, przepraszam. Zasłużyłem” – wykrzyczy skruszony mąż. „Zasłużyłeś na więzienie. Ale ja nie. A pójdę na dno razem z tobą” – odparuje wściekła kobieta. „Biorę wszystko na siebie” – zapewni mężczyzna.

Żona skwituje to bezlitośnie: „Nie chrzań. Właśnie epicko zakończyłeś swoją karierę i prawdopodobnie także moją, bo na każdym pieprzonym dyplomie widnieje stempel mojej uczelni. A i podpis. Podpis też? Podrabiałeś go?”. Brak zaprzeczenia ze strony oszusta sprawi, że oznajmi ona stanowczo: „To koniec!”. „Czego?” – zapyta załamany. „Wszystkiego! I zejdź mi z oczu, bo nie ręczę za siebie” – zakończy oburzona Wiola.