Aynur odegra rolę narzeczonej Sinana

Relacja surowego prokuratora Sinana i gosposi Aynur od dawna była pełna niedomówień i skrywanych emocji. Sytuacja zaogniła się, gdy w odcinku 965 Sinan, zmęczony nieustannymi, bolesnymi docinkami ze strony swojej matki Isl, która obwiniała go o śmierć drugiego syna, palnął bezczelne kłamstwo, że ma stałą partnerkę. Gdy w odcinku 967 jego próba wynajęcia profesjonalnej aktorki z agencji wyszła na jaw, a dumna Aynur początkowo stanowczo odrzuciła propozycję wejścia w ten układ z powodu żądania zmiany jej tożsamości, prokurator znalazł się w matni. Dopiero tragiczne wyznanie o śmierci brata i traumie z przeszłości, którymi Sinan podzielił się z dziewczyną pod koniec minionego tygodnia, skruszyło lód i otworzyło drzwi do niezwykłej, miłosnej mistyfikacji.

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Idealne tango na oczach matki Sinana

W odcinku 970 miłosna gra pozorów ruszy z kopyta, gdy Aynur, poruszona bolesną przeszłością szefa, w ostatniej chwili uratuje go przed kompromitacją, wkraczając na spotkanie z Isl i udając jego głęboko zakochaną dziewczynę. Choć surowa matka prokuratora będzie pod wrażeniem uroku osobistego dziewczyny, jer szczere i bezkompromisowe wypowiedzi nieco urażą dumną kobietę, która jednak zażąda kolejnego spotkania.

Sprawy skomplikują się drastycznie w kolejnych epizodach (971-972), gdy o całym sekrecie przypadkowo dowie się wścibska Czarna, a zakochana para zostanie postawiona przed karkołomnym wyzwaniem – będą musieli zatańczyć namiętne, idealne tango na oczach bacznie obserwującej ich Isl, która zacznie bacznie obserwować każdy ich fałszywy ruch.

Sytuacja stanie się krytyczna, gdy do akcji wkroczy starsza Adalet, która w odcinku 974 znajdzie u Aynur drogi prezent i publicznie oskarży ją o niemoralny, potajemny romans z prokuratorem.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 972. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: