Sytuacja osobista Pii w La Promesie od dłuższego czasu była niezwykle napięta. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzednich tygodni, gospodyni za wszelką cenę próbowała chronić swojego maleńkiego synka przed wzrokiem despotycznych właścicieli ziemskich. Niestety, w odcinku 420 don Ricardo Pellicer przycisnął roztrzęsioną kobietę do muru w sprawie jej ciągłych nieobecności, co zmusiło ją do wyznania mu prawdy o potajemnym odwiedzaniu dziecka na terenie posiadłości. Choć szef służby zachował dyskrecję, prawdziwe niebezpieczeństwo nadeszło ze strony zawistnej Petry. Dawna ochmistrzyni, szukając sposobu na umocnienie swojej pozycji i odegranie się na załodze, postanowiła wykorzystać tę wiedzę jako najgroźniejszą broń, doprowadzając do sytuacji wyjściowej, w której los bezbronnego dziecka zawisł na włosku.

Najlepsze historie miłosne to te z tragicznym zakończeniem? Rozmawiamy z obsadą "Trio" | Wywiad ESKA

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 426: Dziecko nie może zostać w pałacu

W odcinku 426 dojdzie do dramatu – bezduszna markiza Cruz, poinformowana o sekrecie, bez mrugnięcia okiem nakaże Pii natychmiastowe odesłanie chorego synka z La Promesy. Czy przerażona gospodyni sprzeciwi się potężnej arystokratce, by ratować życie i zdrowie swojego dziecka? Gdzie podzieje się chory chłopiec, pozbawiony opieki matki? Czy don Ricardo Pellicer lub don Romulo wyciągną pomocną dłoń do nękanej kobiety, czy też ugną się przed autorytarnym kaprysem pani na pałacu? Te dramatyczne pytania z pewnością zdominują najbliższe epizody, zwiastując potężną wojnę nerwów w podziemiach.

5

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 426. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)