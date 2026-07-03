"Akacjowa 38", odc. 915, 916, 917, 918, 919 - streszczenie. Co wydarzy się 20-24 lipca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 915. Poniedziałek 20.07.2026

Silvia wraca z Włoch. Pułkownik chce jej powiedzieć, że ślepnie, ale najpierw czyta list od córki, który daje jej nadzieję na stopniowe pojednanie. El Penia opowiada Florze, czym naraził się Hindusom do tego stopnia, że go chcą zabić. Celia przedstawia Silvii kuzynkę Lucię licząc, że się zaprzyjaźnią. Blanca podstępem zdobywa adres doktora Pallero, u którego Ursula ukryła Moisesa. Gdy Riera dociera na miejsce, okazuje się, że doktor właśnie umarł.

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"Akacjowa 38" - odcinek 916. Wtorek 21.06.2026

Państwo Palacios wracają z Paryżą cztery dni wcześniej. Służba w pośpiechu zaciera ślady balowania w ich mieszkaniu. Zniknięcie zapasów uzasadniają pomocą dla powodzian w Naveros. Silvia wciąż nie wie o ślepocie pułkownika Valverde. Przypisuje jego dziwne zachowanie wyrzutom sumienia po tym, jak źle traktował córkę i żonę. Ranny od postrzału Riera opowiada Blance i Diegowi, że doktor Pallero został zabity przez płatnych najemników, a mały Moises przepadł bez wieści.

"Akacjowa 38" - odcinek 917. Środa 22.07.2026

Arturo ćwiczy się w udawaniu, że wszystko widzi i odmawia poddania się operacji. Flora słucha ostrzeżeń Paquita i brata; postanawia nie ryzykować życia z El Peńą i wyjechać z nim i Leonor. La Deliciosa zaczyna podupadać, a Jacinto tęsknić za swoim stadem. Paquito rezygnuje z pracy stróża - musi pomóc choremu bratu. Felipe przynosi z komisariatu wiadomość, że Moises jest prawdopodobnie w pobliskiej małej osadzie El Junco. Diego decyduje się sam tam pojechać konno i zataić to przed Blancą. Tymczasem mieszkańcy Akacjowej 38 przygotowują się na niechciany obiad u Ursuli.

"Akacjowa 38" - odcinek 918. Czwartek 23.07.2026

W czasie obiadu Ursula przypomina gościom ich grzechy, opowiada im swoje smutne koleje losu i oświadcza, że wyprowadza się z Akacjowej. Wstrząśnięta Blanca dowiaduje się, że jest córką gwałcicieli. Pod koniec przyjęcia zjawia się policja i aresztuje zdumionego Samuela. Gdy Leonor, Ińigo i Flora udają się na dworzec kolejowy, na ich drodze staje Eva, żona Ińiga, z ich synem, Nachem. Leonor zrywa z Ińigiem, który podejrzewa, że za całym incydentem stoi El Peńa.

"Akacjowa 38" - odcinek 919. Piątek 24.07.2026

Diego odnajduje rozkładające się ciało ojca. Po znalezionym przy zwłokach splamionym krwią przycisku do papieru należącym do brata domyśla się, że to on zabił don Jaime. Ińigo usiłuje przekonać Leonor, że Eva nie jest jego żoną, a Nacho nie jest jego synem. Ale Leonor w nic już nie wierzy. Diego oskarża Ursulę, że stoi za zabójstwem jego ojca. Kobieta perfekcyjnie odgrywa zrozpaczoną wdowę.