Sinan przytłoczony ciągłymi przytykami matki skłamie, że ma partnerkę, a nastepnie wynajmie kobietę z agencji, aby udawała jego dziewczynę, co wywoła zazdrość u Aynur, która błędnie pomyśli, że to jego prawdziwa ukochana. Choć w 967. odcinku Sinan wyjawi jej prawdę i poprosi o odegranie tej roli, zamiast wynajętej kobiety, ta stanowczo odmówi. Sytuacja zmieni się dopiero w odcinku 968 – Aynur ostatecznie zgodzi się pomóc przyjacielowi. Napięcie wzrośnie jednak, gdy Sinan oświadczy, że na potrzeby mistyfikacji będzie musiała całkowicie zmienić swoją tożsamość, życiorys, a nawet imię. Urażona Aynur stanie przed trudnym dylematem, podczas gdy wielkimi krokami zbliżać się będzie spotkanie z wymagającą matką mężczyzny.

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"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 969: Matka obwinia Sinana o śmierć brata

W 969. odcinku telenoweli „Dziedzictwo” plan Sinana zacznie się sypać. Mężczyzna będzie gorączkowo szykował się do przedstawienia matce partnerki, jednak Aynur, głęboko dotknięta propozycją porzucenia własnej tożsamości, ostatecznie odmówi udziału w tej grze. Zdesperowany Sinan zdecyduje się na bolesną szczerość. Pragnąc, by Aynur zrozumiała jego sytuację, wyzna jej głęboko skrywaną rodzinną tajemnicę – jego własna matka obwinia go o tragiczną śmierć brata. Czy bolesne wyznanie Sinana o zmarłym bracie skruszy serce Aynur i skłoni ją do zmiany zdania? Czy kobieta zdecyduje się odegrać rolę fikcyjnej dziewczyny, by ratować przyjaciela przed gniewem matki? Jak potoczą się losy tego niefortunnego planu i czy prawda ostatecznie wyjdzie na jaw?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 969. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: