Barwy szczęścia w nowym sezonie. Tolek zaskoczy wszystkich przed rozwodem. Irena nie będzie mogła w to uwierzyć

Tolek Koszyk oczekuje na finał małżeństwa

Nadchodząca rozprawa rozwodowa wywołuje u Tolka (Marek Siudym) skrajne uczucia. Podczas szczerej wymiany zdań z Basią (Sławomira Łozińska) przyzna, że rozpad związku z Ireną (Krystyna Tkacz) odbiera jako życiową porażkę. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że to jedyny sposób na zyskanie niezależności.

Z dokumentu, który wpłynie z sądu w pierwszych odcinkach po wakacjach, wynika, że finał sprawy zaplanowano na początek wiosny. Koszyk przyjmie tę informację z dużym zadowoleniem i spokojem.

- Wiosna, nowy początek... W sam raz – stwierdzi z wyraźną ulgą, ufając, że ten symboliczny czas da mu szansę na nowy start.

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Zaskakująca inicjatywa Tolka w restobarze

Sytuacja wkrótce mocno się zagmatwa dzięki Jaworskiemu (Jacek Kałucki). Podczas przypadkowego spotkania Tolek dowie się, że Józefina Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje dachu nad głową. Kobieta zrezygnowała z najmu, by udostępnić mieszkanie synowej.

Koszyk spontanicznie zaoferuje Józefinie wolny pokój w domu Basi na Zacisznej. Choć początkowo Rawiczowa odrzuci propozycję, do akcji wkroczy Grzelakowa. Na wstępie Basia wścieknie się na samowolę partnera.

- Marczakowie też mają duży dom! – rzuci mu w gniewie, zła na jego mieszanie się w jej sprawy.

Z czasem jednak odezwie się jej chęć niesienia pomocy.

- Tyle że teraz ona się może unieść honorem... – zastanowi się zmartwiona Basia.

Józefina wprowadza się na Zaciszną

Grzelakowa zdecyduje się osobiście porozmawiać z Józefiną i utwierdzić ją w przekonaniu, że propozycja jest aktualna. Rawiczowa będzie miała wątpliwości, nie chcąc być dla nikogo ciężarem, ale ostatecznie ulegnie namowom i przeniesie się na Zaciszną.

Taka decyzja to niemal pewny skandal. Jak zachowa się Irena, gdy dowie się, że jej mąż mieszka pod jednym dachem z Rawiczową, którą traktuje jak swoją największą rywalkę? Prawdopodobnie ta wiadomość wywoła furię i zszokowana żona wykorzysta to jako atut podczas rozprawy rozwodowej.

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Wrześniowa premiera nowych "Barw szczęścia"

Nowe odcinki „Barw szczęścia” zadebiutują na antenie TVP2 już w poniedziałek, 7 września. Tymczasem przez cały okres letni widzowie mogą oglądać powtórki 18. sezonu, które nadawane są w dni robocze o godzinie 19:30.