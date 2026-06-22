W odcinku 952 Aynur, chcąc za wszelką cenę odzyskać bezcenny zegarek Sinana, włamała się do policyjnych akt i namierzyła podejrzanego, którego potem ogłuszyła. Pech chciał, że mężczyzna był świadkiem koronnym w innej sprawie, a dziewczyna z hukiem wylądowała w areszcie. Jakby tego było mało, w odcinku 953 Sinan – zamiast podać jej pomocną dłoń – postanowił odegrać się za dawne odrzucenie. Jako bezwzględny prokurator urządził jej podczas przesłuchania prawdziwy emocjonalny koszmar, bezdusznie strasząc latami odsiadki i całkowicie ją załamując. Te wszystkie wydarzenia nie zatrzymały jej jednak przed wpakowaniem się w kolejne kłopoty. W 956. odcinku, Aynur ponownie zignorowała wszelkie zasady bezpieczeństwa i prowadząc prywatne dochodzenie, wpadła prosto w brutalne ręce niebezpiecznego Tevfika.

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„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 957

W 957. odcinku serialu „Dziedzictwo” Aynur nie będzie maiła sama szans, aby się uwolnić z rąk porywacza. Na szczęście w porę pojawi się Sinan, który raz jeszcze wyciągnie ją z opresji. Mężczyzna będzie jednak absolutnie wściekły, że dziewczyna kolejny raz zignorowała jego ostrzeżenia i kompletnie go nie posłuchała. Co gorsza, Aynur straci poparcie nie tylko u niego – ogromny żal o jej skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie będzie miała również Adalet. Przytłoczona pretensjami i własnymi błędami dziewczyna zrozumie, że to koniec. Świadoma powagi sytuacji, da Adalet słowo, że już nigdy więcej nie zobaczy się z Sinanem.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 957. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: