W poprzednich odcinkach: Po odkryciu manipulacji Sinana Aynur zerwała z nim kontakt, lecz los ponownie ich połączył. Przypadkowo zgubiła klucze do jego mieszkania, które trafiły w ręce złodzieja. Gdy z domu prokuratora zniknął cenny zegarek po zmarłym bracie, Aynur postanowiła zrobić wszystko, by odzyskać utraconą pamiątkę.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odc. 952: Aynur ogłusza złodzieja

Brawurowa akcja zdesperowanej Aynur kończy się totalną katastrofą i osadzeniem w policyjnej celi. Kobieta za wszelką cenę pragnie odzyskać bezcenny zegarek Sinana, dlatego posuwa się do przestępstwa i potajemnie wykrada z oficjalnych akt policyjnych adres podejrzanego o kradzież mężczyzny. Na miejscu bez wahania atakuje i ogłusza lokatora twardym narzędziem, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że pobity człowiek jest w rzeczywistości chronionym, naocznym świadkiem w zupełnie innej sprawie, przez co przerażona dziewczyna zostaje natychmiast zatrzymana przez wezwane patrole i zamknięta w areszcie.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 952. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: