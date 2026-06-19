Konflikt między Aynur a Sinanem od dawna wisiał na włosku, zwłaszcza gdy kobieta przejrzała jego intrygi i zdecydowała się bezpowrotnie zerwać z nim relacje. Prawdziwa lawina nieszczęść ruszyła jednak wtedy, gdy Aynur przypadkowo zgubiła klucze do mieszkania prokuratora. Pech chciał, że trafiły one w ręce złodzieja, który doszczętnie okradł dom Sinana, zabierając bezcenną dla niego rodzinną pamiątkę – zegarek po zmarłym bracie.

Zżerana poczuciem winy Aynur postanowiła działać na własną rękę, by za wszelką cenę odzyskać zgubę. Posunęła się jednak do desperackiego kroku - wykradła z akt adres podejrzanego i ogłuszyła go. Niestety, zaatakowany mężczyzna okazał się kluczowym naocznym świadkiem w toczącym się śledztwie, przez co zszokowana Aynur natychmiast została aresztowana pod zarzutem napaści i utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości.

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"Dziedzictwo" odc. 953: Sinan zastrasza Aynur podczas przełuchania

W 953. odcinku serialu „Dziedzictwo” widzowie będą świadkami dramatycznych i niezwykle napiętych chwil na komendzie. Sinan, zamiast pomóc kobiecie, postanawia wykorzystać sytuację, by brutalnie ją złamać i ukarać za wcześniejsze odrzucenie.

Podczas oficjalnego przesłuchania prokurator całkowicie odrzuca dawne sentymenty. Zamiast obiektywnego urzędnika, Aynur spotyka wściekłego i bezwzględnego prokuratora. Sinan, chcąc raz na zawsze wybić jej z głowy szukanie sprawiedliwości na własną rękę, zaczyna ją okrutnie zastraszać. Z kamienną twarzą i lodowatym spokojem wmawia przerażonej kobiecie, że jej sytuacja prawna jest katastrofalna. Sugeruje, że zaatakowanie kluczowego świadka może skończyć się dla niej aresztem.

Aynur, odcięta od świata i zamknięta w surowej celi, przeżywa prawdziwy emocjonalny koszmar. Przemoc psychiczna ze strony Sinana uderza w nią z podwójną siłą, a wizja spędzenia młodości w ciężkim więzieniu zaczyna paraliżować ją strachem.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 953. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 19 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: