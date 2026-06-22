W 951. odcinku „Dziedzictwa” zmęczona kryzysami Ayse podjęła decyzję o ucieczce do Eskisehir, co doprowadziło Ferita do rozpaczy, ale także przeprowadzenia z nią szczerej rozmowy. Wyjawił, jak silne uczucie ma wobec niej, a Ayse odwzajemniła jego miłość. Kolejnym milowym krokiem były niespodziewane oświadczyny Ferita w odcinku 955. Choć wydawało się, że zakochani wspólnie opuszczą dotychczasowe miejsce zamieszkania, nic bardziej mylnego, Ayse postanowiła wyjechać wyłącznie ze swoją córką Dogą oraz siostrą Nese.

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„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 956

W 956. odcinku serialu „Dziedzictwo” dochodzi do momentu, w którym drogi bohaterów niespodziewanie się rozchodzą. Ayse wraz ze swoją córką Dogą ostatecznie pakują walizki, żegnając się z miejscem, z którym wiążą tak wiele trudnych wspomnień. Kobieta pragnie odciąć się od przeszłości i zacząć wszystko na nowo w Eskisehir. W tym odcinku zobaczymy pełne łez pożegnanie Ayse z kolegami z pracy, ale także żal w oczach Volcana, który jest bez pamięci zakochany w Nese. Podczas pożegnania wręczy jej pełen szczerych wyznań list, który wstydził się przekazać jej wcześniej. Czy w „Dziedzictwie” pojawi się nowa para, czy Nese pomimo dzielącej jej z Volcanem odległości, ulegnie jego staraniom i połączy ich miłość?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 956. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: