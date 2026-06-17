W poprzednich odcinkach Ferit przeżył prawdziwy koszmar, próbując uratować porwaną Ayse. Gdy na własną rękę ruszył tropem porywaczy, sam wpadł w pułapkę zastawioną przez bezwzględną Deryę i został przez nią uwięziony. W tym samym czasie życie Ayse wisiało na włosku – przetrzymywana przez przestępców kobieta znalazła się na muszce Utku, który był gotowy ją zabić na znak swojej wspólniczki. Ostatecznie Ferit zdołał ocalić ukochaną, jednak dramatyczne wydarzenia odcisnęły piętno na ich relacji.

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"Dziedzictwo" odc. 951: Ayse podejmuje bolesną dla Ferita decyzję

Po wielu tygodniach pełnych napięć, rozczarowań i wzajemnych pretensji Ayse uzna, że nie widzi już dla siebie miejsca u boku Ferita. Kobieta postanowi rozpocząć nowe życie z dala od dotychczasowych problemów i ogłosi mężowi, że przeprowadza się do Eskisehir. Jej słowa spadną na Ferita jak grom z jasnego nieba. Mężczyzna będzie próbował zachować spokój, jednak szybko okaże się, że nie potrafi ukryć bólu. Perspektywa rozstania okaże się dla niego znacznie trudniejsza, niż był gotów przyznać nawet przed samym sobą.

"Dziedzictwo" odc. 951: Ferit nie potrafi pogodzić się z odejściem Ayse

Choć Ferit i Ayse od dawna oddalali się od siebie, wiadomość o wyjeździe żony wywoła w nim prawdziwą rozpacz. Mężczyzna zrozumie, że może stracić kobietę, którą nadal kocha. Największym problemem okaże się jednak brak szczerej rozmowy. Zarówno Ferit, jak i Ayse będą przekonani, że druga strona przestała już walczyć o ich związek. Oboje błędnie uznają, że ich uczucia nie są odwzajemniane, przez co żadne z nich nie zdecyduje się na wykonanie pierwszego kroku.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 951. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 17 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: