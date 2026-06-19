Zrezygnowana Ayse doszła do wniosku, że dla dobra ich małej córki najlepszym wyjściem będzie opuszczenie Stambułu. Gdy zakomunikowała Feritowi plan przeprowadzki do Eskiszehir, duma i wzajemne niezrozumienie intencji zagrały pierwsze skrzypce. Oboje żyli w mylnym i bolesnym przekonaniu, że ta druga strona spisała już ich miłość na straty. Choć Ferit głęboko cierpiał i nie mógł pogodzić się z jej wyjazdem, a Ayse ze łzami w oczach załatwiała ostatnie formalności, wszystko wskazywało na to, że ich drogi rozejdą się na zawsze. O swoich planach zdążyli nawet oficjalnie poinformować córeczkę.

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"Dziedzictwo" odc. 954: Ayse i Ferit znowu zakochani

W najnowszym, 954. odcinku serialu „Dziedzictwo” nastąpi moment, na który wszyscy fani pary czekali z zapartym tchem. Po dniach pełnych milczenia, ukradkowych spojrzeń i rozrywających serce przygotowań do rozłąki, emocje wreszcie wezmą górę nad dumą.

Za zamkniętymi drzwiami dojdzie do szczerej, bolesnej, ale niezwykle oczyszczającej rozmowy. Ferit i Ayse zrzucą maski, wyjaśnią sobie wszelkie dotychczasowe nieporozumienia i uświadomią sobie, że życie bez siebie nie ma dla nich sensu. Finał tej rozmowy będzie niezwykle emocjonalny. Po długich cierpieniach zakochani wreszcie padną sobie w ramiona, pieczętując zgodę i podejmując twardą decyzję o budowaniu wspólnej, szczęśliwej przyszłości.

"Dziedzictwo" odc. 954: Płomienny sojusz w tajemnicy przed dzieckiem

Choć miłość triumfuje, a topór wojenny został zakopany, para musi wykazać się teraz dużą dozą rozsądku. Z uwagi na niezwykle delikatną sytuację rodzinną oraz fakt, że ich córka zdążyła już oswoić się z myślą o wielkich zmianach i wyprowadzce, Ayse i Ferit postanawiają działać ostrożnie.

Zakochani decydują się chwilowo trzymać swój płomienny sojusz w ścisłej tajemnicy przed małą córeczką. Chcą uniknąć fundowania dziecku kolejnego emocjonalnego chaosu, dopóki dokładnie nie zaplanują, jak będzie wyglądać ich nowe, wspólne życie. Jedno jest jednak pewne – najgorsze już za nimi, a Ferit i Ayse są silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej!

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 954. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 20 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: