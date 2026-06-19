Dziedzictwo, odcinek 954: Miłość triumfuje! Ferit i Ayse wreszcie lądują w swoich ramionach [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-19 9:23

Ostatnie wydarzenia doprowadziły Ayse do poważnego zastanowienia się nad swoim dalszym życiem. Zaplanowała przeprowadzkę do innego miasta, jednak powracające uczucia do Ferita nie pozwoliły jej na realizację tego pomysłu. Miłość pojawiła się w odpowiednim momencie, aby zapobiec zbyt pochopnemu rozstaniu. Na taki zwrot akcji z pewnością liczyli widzowie, którzy ten pełen emocji odcinek 954 będą mogli zobaczyć już w sobotę, 20 czerwca. A tymczasem zachęcamy do czytania naszych streszczeń, aby zapoznać się ze szczegółami tego epizodu.

Zrezygnowana Ayse doszła do wniosku, że dla dobra ich małej córki najlepszym wyjściem będzie opuszczenie Stambułu. Gdy zakomunikowała Feritowi plan przeprowadzki do Eskiszehir, duma i wzajemne niezrozumienie intencji zagrały pierwsze skrzypce. Oboje żyli w mylnym i bolesnym przekonaniu, że ta druga strona spisała już ich miłość na straty. Choć Ferit głęboko cierpiał i nie mógł pogodzić się z jej wyjazdem, a Ayse ze łzami w oczach załatwiała ostatnie formalności, wszystko wskazywało na to, że ich drogi rozejdą się na zawsze. O swoich planach zdążyli nawet oficjalnie poinformować córeczkę.

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"Dziedzictwo" odc. 954: Ayse i Ferit znowu zakochani

W najnowszym, 954. odcinku serialu „Dziedzictwo” nastąpi moment, na który wszyscy fani pary czekali z zapartym tchem. Po dniach pełnych milczenia, ukradkowych spojrzeń i rozrywających serce przygotowań do rozłąki, emocje wreszcie wezmą górę nad dumą.

Za zamkniętymi drzwiami dojdzie do szczerej, bolesnej, ale niezwykle oczyszczającej rozmowy. Ferit i Ayse zrzucą maski, wyjaśnią sobie wszelkie dotychczasowe nieporozumienia i uświadomią sobie, że życie bez siebie nie ma dla nich sensu. Finał tej rozmowy będzie niezwykle emocjonalny. Po długich cierpieniach zakochani wreszcie padną sobie w ramiona, pieczętując zgodę i podejmując twardą decyzję o budowaniu wspólnej, szczęśliwej przyszłości.

"Dziedzictwo" odc. 954: Płomienny sojusz w tajemnicy przed dzieckiem

Choć miłość triumfuje, a topór wojenny został zakopany, para musi wykazać się teraz dużą dozą rozsądku. Z uwagi na niezwykle delikatną sytuację rodzinną oraz fakt, że ich córka zdążyła już oswoić się z myślą o wielkich zmianach i wyprowadzce, Ayse i Ferit postanawiają działać ostrożnie.

Zakochani decydują się chwilowo trzymać swój płomienny sojusz w ścisłej tajemnicy przed małą córeczką. Chcą uniknąć fundowania dziecku kolejnego emocjonalnego chaosu, dopóki dokładnie nie zaplanują, jak będzie wyglądać ich nowe, wspólne życie. Jedno jest jednak pewne – najgorsze już za nimi, a Ferit i Ayse są silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej!

Zakochani Ferit i Ayse z serialu Dziedzictwo obejmujący się, kobieta ze łzami szczęścia, po tym jak miłość triumfuje, a topór wojenny został zakopany. Więcej o ich losach na naszym portalu.
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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 954. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 20 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

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