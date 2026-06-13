Wątek kryminalny w tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” od wielu odcinków trzyma widzów w ogromnym napięciu. Wszystko zaczęło się od zabójstwa Leyli. Derya z zimną krwią odebrała życie siostrze bliźniaczce i od tamtej pory podszywa się pod nią. Jej intryga zaczęła jednak wychodzić na jaw, kiedy zwłoki prokuratorki odnalazła policja. Ayse od początku miała na oku Deryę i jej intuicja nie myliła się aczkolwiek Ferit był sceptycznie nastawiony do teorii Ayse, ale do czasu, kiedy kobieta nie uległa poważnemu wypadkowi drogowemu.

Tę tragedię, z premedytacją zaplanowała Derya przecinając przewody hamulcowe w samochodzie Ayse. Gdy poszkodowana funkcjonariuszka walczyła w szpitalu o życie, komisarz Ferit przeszedł do zdecydowanych działań. W 943. epizodzie zainstalował podsłuch w mieszkaniu podejrzanej, jednak sprytna kryminalistka błyskawicznie odkryła, że stróże prawa depczą jej po piętach. W 944. odcinku Derya, z pomocą wiernego kompana Utku, opracowała plan ucieczki, która w kolejnym epizodzie zakończyła się mrożącą krew w żyłach tragedią.

Ferit z wściekłością i przerażeniem dowiedział się, że wyrafinowana morderczyni wymanewrowała policję i uciekła z zasadzki. Co gorsza, przestępcy porwali jego byłą ukochaną, Ayse, która wciąż była osłabiona po wypadku. Dziewczyna miała posłużyć im jako żywa tarcza i karta przetargowa. Choć zdesperowany oficer natychmiast ogłosił pełną mobilizację i masową obławę, sytuacja w 947. odcinku całkowicie wymknie się spod kontroli, stawiając życie obojga bohaterów pod wielkim znakiem zapytania.

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„Dziedzictwo” odc. 947: Ferit w pułapce demonicznej Deryi

W najnowszym, 947. odcinku serialu zdeterminowany Ferit, działając pod ogromną presją czasu i emocji, popełni błąd, który będzie go drogo kosztował. Próbując namierzyć kryjówkę porywaczy na własną rękę, sam zostanie schwytany i uwięziony przez demoniczną Deryę. Sytuacja stróża prawa stanie się katastrofalna – odcięty od wsparcia swoich jednostek, znajdzie się na łasce bezwzględnej i nieprzewidywalnej kobiety, która nie ma już nic do stracenia.

Jako doświadczony policjant, Ferit błyskawicznie zrozumie, że siłowe rozwiązanie nie ma szans powodzenia. Podejmie więc niezwykle ryzykowną decyzję o rozpoczęciu skomplikowanej gry psychologicznej ze swoją oprawczynią. Komisarz zacznie bardzo przekonująco udawać jej lojalnego sprzymierzeńca. Jego celem będzie uśpienie czujności Deryi, zmanipulowanie jej emocji i zyskanie cennych minut, które mogłyby pozwolić policji na zlokalizowanie miejsca jego przetrzymywania.

„Dziedzictwo” odc. 947: Ayse na muszce Utku

Przetrzymywany w niewoli oficer nie ma jednak pojęcia, że czas kurczy się znacznie szybciej, niż mu się wydaje. W tym samym momencie, w innym pomieszczeniu, rozgrywa się jeszcze bardziej dramatyczna scena. Bezwzględny Utku trzyma na muszce przerażoną Ayse. Mężczyzna z lodowatym spokojem, niecierpliwie czeka na umówiony wcześniej znak od swojej wspólniczki Deryi, by bez jakichkolwiek skrupułów pociągnąć za spust i wykonać na policjantce wyrok śmierci.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 947. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 13 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: