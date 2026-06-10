Po makabrycznym wypadku samochodowym, Ayse ledwo uszła z życiem. Za tą tragedią stała Derya, która celowo uszkodziła kable w aucie policjantki. Gdy Ayse walczyła o przetrwanie w szpitalu, komisarz Ferit rozpoczął niebezpieczną grę. W 943. odcinku założył w domu podejrzanej potajemny podsłuch. Niestety, przebiegła morderczyni szybko odkryła pułapkę i zrozumiała, że policja depcze jej po piętach. Wobec zaciskającej się pętli, w 944. odcinku Derya z pomocą lojalnego Utku przygotowała plan ucieczki.

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"Dziedzictwo" odc. 945: Zasadzka na Ayse

W 945. odcinku akcja nabiera zawrotnego tempa, a brawurowa ucieczka Deryi doprowadza do kolejnego, przerażającego dramatu. Komisarz Ferit z wściekłością i bezbrzeżnym przerażeniem odkrywa, że bezwzględna podejrzana wymknęła się z zastawionej na nią pułapki. Co gorsza, Derya zdołała uprowadzić jego wciąż cierpiącą po wypadku byłą partnerkę, by użyć jej jako żywej tarczy w trakcie ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości.

"Dziedzictwo" odc. 945: Ferit robi wszystko by odnaleźć Ayse

Zdeterminowany policjant natychmiast stawia na nogi wszystkie jednostki i zarządza zakrojone na szeroką skalę poszukiwania Utku oraz jego bezwzględnej wspólniczki. Tymczasem uwięziona Ayse wykazuje się niezwykłą odwagą. Zamiast ulec panice, próbuje psychologicznie podejść swoją oprawczynię i namówić ją do wykonania jednego, szczerego telefonu do załamanego i odchodzącego z zmysłów męża.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 945. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: