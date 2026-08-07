Marta Kostiuk zachwyca nie tylko na korcie. Odważne zdjęcia z Ibizy robią wrażenie

Spis treści Marta Kostiuk w bikini na plaży

Marta Kostiuk na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami kulisami ze swojego prywatnego życia, w tym zdjęciami z egzotycznych wakacji i branżowych eventów. Tuż po zakończeniu zmagań na kortach Wimbledonu, Ukrainka wspólnie z Evą Lys — zawodniczką reprezentującą Niemcy, ale mającą ukraińskie korzenie — postanowiła zrelaksować się na popularnej wyspie. Tenisistki imprezowały w nocnych lokalach na Ibizie, a za dnia opalały się na plaży, skąd publikowały odważne zdjęcia w strojach kąpielowych.

Marta Kostiuk i Iga Świątek mają za sobą bardzo podobną, juniorską ścieżkę kariery. Obie święciły w tamtym czasie triumfy. Ukrainka, która jest o rok młodsza od Raszynianki, w 2017 roku zwyciężyła w juniorskim Australian Open, mając niespełna 15 lat. Rok później znów zaskoczyła cały sportowy świat. Została najmłodszą zawodniczką od niemal 30 lat, która zanotowała wygraną w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego w Melbourne, mając 15 lat i sześć miesięcy. Przeszła przez kwalifikacje i dotarła do trzeciej rundy, co sprawiło, że eksperci zapowiadali jej wielką przyszłość.

Obecnie Marta Kostiuk jest sklasyfikowana na 11. pozycji w rankingu najlepszych tenisistek świata. W trwającym sezonie prezentuje się znakomicie. O sile i umiejętnościach Ukrainki na własnej skórze przekonała się Iga Świątek. Dotychczas obie panie zmierzyły się czterokrotnie. Polka triumfowała trzy razy, jednak ostatnie starcie padło łupem Kostiuk. Zwycięstwo odniosła podczas paryskiego Roland Garros, czyli w miejscu, w którym Polka czuje się najlepiej. 31 maja, dokładnie w 25. urodziny naszej reprezentantki, Iga przegrała 5:7, 1:6.

Główną trenerką Marty Kostiuk jest Polka, Sandra Zaniewska. Za przygotowanie motoryczne odpowiada z kolei Jolanta Rusin-Krzepota, która w przeszłości znajdowała się w sztabie szkoleniowym Igi Świątek. Na korcie Ukrainka charakteryzuje się agresywną grą, olbrzymią walecznością i odwagą. Podobną odwagę, jak w czasie sportowej rywalizacji, Kostiuk pokazuje również w mediach społecznościowych.

Marta Kostiuk w bikini na plaży

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