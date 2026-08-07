Jakub Kochanowski po operacji. Siatkarz pokazał zdjęcia prosto ze szpitala

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-07 17:09

Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana. Jak poinformował swoich kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych, miał okazję na żywo obserwować zmagania chirurgów. Jego powrót na parkiet uzależniony jest od procesu rehabilitacji.

Jakub Kochanowski wypada z gry. Mistrzostwa Europy bez niego

Problemy zdrowotne wykluczyły Jakuba Kochanowskiego z najważniejszych imprez siatkarskich w tym roku. Polski środkowy nie mógł wspomóc kolegów podczas finałowego turnieju Ligi Narodów, nie zobaczymy go również podczas nadchodzących Mistrzostw Europy. Decyzję o konieczności poddania się zabiegowi siatkarz ogłosił już wcześniej, tłumacząc, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

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"Koniec sezonu kadrowego dla mnie - napisał na wstępie Jakub Kochanowski. "Niestety wszystko, czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana, nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny. Nie ma niestety możliwości, żebym zdążył na Mistrzostwa Europy, więc muszę skupić się na powrocie do zdrowia i sezonie klubowym. Trzymam kciuki za was chłopaki i postaram się wpaść jeszcze przed wylotem na halę przybić pionę i z Wami, kibicami, zrobić sobie fotę"

Zabieg artroskopii kolana. Siatkarz na stole operacyjnym

Jakub Kochanowski właśnie poinformował swoich sympatyków o pomyślnym zakończeniu operacji. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentował ujęcia wykonane tuż po artroskopii, podczas której usunięto mu fałd błony maziowej z problematycznego kolana. Oprócz tego podzielił się osobliwym wrażeniem ze stołu operacyjnego, po czym zapowiedział żmudny proces powrotu do pełnej sprawności przed nadchodzącym sezonem ligowym w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.

"Ja już po robocie. Ciekawe doświadczenie widzieć na żywo jak ktoś ci wycina kawałki kolana. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa na siłowni"

GALERIA: Jakub Kochanowski po artroskopii

Jakub Kochanowski przeszedł operację
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