Jakub Kochanowski po operacji. Siatkarz pokazał zdjęcia prosto ze szpitala

Jakub Kochanowski wypada z gry. Mistrzostwa Europy bez niego

Problemy zdrowotne wykluczyły Jakuba Kochanowskiego z najważniejszych imprez siatkarskich w tym roku. Polski środkowy nie mógł wspomóc kolegów podczas finałowego turnieju Ligi Narodów, nie zobaczymy go również podczas nadchodzących Mistrzostw Europy. Decyzję o konieczności poddania się zabiegowi siatkarz ogłosił już wcześniej, tłumacząc, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

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"Koniec sezonu kadrowego dla mnie - napisał na wstępie Jakub Kochanowski. "Niestety wszystko, czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana, nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny. Nie ma niestety możliwości, żebym zdążył na Mistrzostwa Europy, więc muszę skupić się na powrocie do zdrowia i sezonie klubowym. Trzymam kciuki za was chłopaki i postaram się wpaść jeszcze przed wylotem na halę przybić pionę i z Wami, kibicami, zrobić sobie fotę"

Zabieg artroskopii kolana. Siatkarz na stole operacyjnym

Jakub Kochanowski właśnie poinformował swoich sympatyków o pomyślnym zakończeniu operacji. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentował ujęcia wykonane tuż po artroskopii, podczas której usunięto mu fałd błony maziowej z problematycznego kolana. Oprócz tego podzielił się osobliwym wrażeniem ze stołu operacyjnego, po czym zapowiedział żmudny proces powrotu do pełnej sprawności przed nadchodzącym sezonem ligowym w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.

"Ja już po robocie. Ciekawe doświadczenie widzieć na żywo jak ktoś ci wycina kawałki kolana. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa na siłowni"

GALERIA: Jakub Kochanowski po artroskopii