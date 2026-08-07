Wielkie siatkarskie imprezy w Polsce. FIVB ogłosiła decyzję!

Klubowe Mistrzostwa Świata w Polsce: Aluron CMC Warta Zawiercie w roli gospodarza

Jak przekazała w piątkowym komunikacie Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, nasz kraj będzie gospodarzem Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy w latach 2026 i 2027. Zaszczytna rola gospodarza przypadnie drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie, która jest obecnie urzędującym mistrzem Polski.

Jeżeli chodzi o tegoroczną edycję tych prestiżowych rozgrywek, zaplanowano ją na okres między 15 a 20 grudnia, a o puchar powalczy osiem drużyn. Zmagania w fazie grupowej kibice będą mogli podziwiać na halach w Katowicach oraz Sosnowcu, z kolei decydujące starcia fazy finałowej przeniosą się do Częstochowy.

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„Dwuletnia umowa o organizacji wzmacnia pozycję Polski jako globalnej potęgi siatkarskiej, zapewniając światowej klasy scenę dla najważniejszych klubowych rozgrywek siatkarskich. W każdej edycji osiem najlepszych klubów będzie rywalizować w 16 meczach o tytuł Klubowych Mistrzów Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn FIVB”

Kolejne turnieje siatkarskie w Polsce: MŚ Mężczyzn w 2027 roku

Jak zapowiedziano, precyzyjne informacje dotyczące nadchodzących turniejów, w tym pełna lista klubów rywalizujących o najwyższe laury, zostaną opublikowane przez organizatorów w późniejszym terminie.

Trzeba również pamiętać, że Polska będzie areną Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn zaplanowanych na wrzesień 2027 roku (dokładnie w dniach 10-26 września). To wydarzenie zapisze się w historii jako trzeci męski mundial siatkarski organizowany nad Wisłą, a doliczając żeński turniej z 2022 roku – będzie to czwarta tak potężna impreza w tej dyscyplinie w naszym państwie.