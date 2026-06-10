Sytuacja Deryi skomplikowała się diametralnie w odcinku 943, kiedy to Ferit podjął zdecydowane kroki, aby ochronić Ayse przed jej nieobliczalnymi działaniami. Mężczyzna, chcąc zebrać jednoznaczne i twarde dowody obciążające kobietę, zdecydował się na potajemne zainstalowanie podsłuchu w jej domu. Derya okazała się jednak niezwykle czujna i błyskawicznie zorientowała się w zastawionej pułapce. Świadomość, że Ferit przejrzał jej intencje i otwarcie ją podejrzewa, zmusiła kobietę do natychmiastowego działania pod presją czasu, zanim do jej drzwi zapuka policja.

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„Dziedzictwo” odc. 944: Derya uniknie policyjnej obławy?

W 944. odcinku Derya, nie mając już nic do stracenia, przystępuje do realizacji ostatecznego planu ucieczki. Z pomocą wiernego jej Utku przygotowuje skomplikowaną intrygę – postanawia uciec, licząc na to, że zmyli czujność śledczych. Kobieta podejmuje ogromne ryzyko, próbując sprytnie wymknąć się z policyjnej obławy, która organizuje się wokół jej dotychczasowego życia. Wszystko wskazuje na to, że jej celem jest całkowite opuszczenie granic kraju i zatarcie za sobą wszelkich śladów. Czy ta intryga i pomoc przyjaciela wystarczą, by przechytrzyć czujnych funkcjonariuszy? Czy policja zdoła w ostatniej chwili przejrzeć ten sprytny plan i zatrzymać poszukiwaną, zanim ta zniknie na dobre? To zobaczycie w kolejnych odcinkach.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 944. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: