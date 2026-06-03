Dziedzictwo, odcinek 943: Śmierć Trucizny! Poyraz ostatecznie pomści zabójcę Yamana - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-03 15:49

W 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna umrze! Zabójca Yamana w końcu zapłaci najwyższą cenę za to, co zrobił nie tylko jemu, ale i jego najbliższym, na których od jego śmierci nieustannie polował! W 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna w końcu dotrze do Nany i Yusufa i gdy będzie chciał znów zrobić krzywdę bratankowi Kirimliego, to pojawi się Poyraz! Mężczyzna nie tylko uratuje chłopca, ale także wreszcie zabije mordercę jego wujka! W jaki sposób? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Dziedzictwo, odcinek 943: Śmierć Trucizny! Poyraz ostatecznie pomści zabójcę Yamana - ZDJĘCIA

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Autor: Emanet/YouTube/ Materiały prasowe Mężczyzna leżący na trawie z brodą i szeroko otwartymi, niebieskimi oczami, prawdopodobnie postać Trucizny z serialu "Dziedzictwo", otrzymuje śmiertelny zastrzyk. Scena przedstawia punkt kulminacyjny zemsty Poyraza. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

"Dziedzictwo" odcinek 943 - wtorek, 9.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna z pomocą Cansel w końcu dopadnie Nanę i Yusufa! Zabójca Yamana bez wahania wstrzyknie Maryam zawartość z trucizną, po czym ukochana Kirimliego bezwładnie osunie się na ziemię, a on ruszy w kierunku jego bratanka. Drań już będzie miał wbić chłopcu strzykawkę, gdy zza pleców usłyszy głos Poyraza, zaalarmowanego wcześniej przez Nanę.

- Puść go! - zażąda stanowczo Poyraz.

W tym momencie w 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna odwróci wzrok i zobaczy, jak Poyraz celuje do niego z pistoletu. Mężczyzna powtórzy swoje żądanie, ale bandyta także nie będzie miał zamiaru odpuszczać i również zacznie mu grozić.

- Puść go, powiedziałem! - powtórzy Poyraz.

- Rzuć broń, albo chłopak dołączy do swojego stryjka szybciej, niż myślisz! - odwzajemni mu się Trucizna.

Poyraz uratuje Yusufa w 943 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zechce już pociągnąć za spust, ale gdy zobaczy, że strzykawka niebezpiecznie zbliża się do szyi chłopca, to odpuści i spełni żądanie Trucizny. Wówczas bandyta wybuchnie śmiechem, bo oczywiście nie będzie miał zamiaru oddawać mu w zamian chłopca.

- Ty głupcze! Myślałeś, że oddam ci dzieciaka?! - wyśmieje go Trucizna, po czym schyli się, aby sięgnąć po broń Poyraza.

Ale to w 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" już mu się nie uda, bo dokładniej w tej samej chwili rzuci się na niego Poyraz. Mężczyźni zaczną się szarpać, ale ostatecznie to Poyraz wyjdzie zwycięsko z tej walki i wbije Truciźnie śmiertelną dawkę jego substancji!

Poyraz zabije Truciznę w 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" i ocali Nanę!

Wówczas w 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz od razu podbiegnie do Nany, ale ukochana nie będzie dawać żadnych oznak życia. Dlatego mężczyzna wróci z powrotem do ledwo już żywego Trucizny i zacznie wypytywać o antidotum. Ale ten wmówi mu, że nie istnieje, a Maryam umrze razem z nim!

- Co jej zrobiłeś?! Gdzie jest antidotum?! Mów, do cholery! - nakaże mu ściekły Poyraz.

- Nie… nie uratujesz jej… Antidotum… nie istnieje. Zejdzie ze mną… pod ziemię… - zapowie mu Trucizna, po czym sam straci przytomność.

W 943 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna umrze, ale Nana jednak nie podzieli jego losu. Wszystko przez to, że Poyraz nie uwierzy draniowi i w ostatniej chwili zdoła odnaleźć antidotum, dzięki któremu Maryam przeżyje, a jej oprawca już nie! Trucizna zginie i w końcu zapłaci najwyższą cenę za to, co zrobił Yamanowi i jego najbliższym! I to właśnie następca Kirimliego u boku jego bratanka i Maryam, go pomści i ostatecznie zakończy ich koszmar!

Dziedzictwo, odcinek 943: Śmierć Trucizny! Poyraz dokona ostatecznej zemsty za Yamana - ZDJĘCIA
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