Dziedzictwo, odcinek 936: Cansel pójdzie na układ z Trucizną! Wyda mu Nanę i Yusufa - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 936 - wtorek, 2.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 936 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel nie będzie mogła poradzić sobie z ultimatom Trucizny. Tym bardziej, że doskonale będzie wiedziała, co to jest za człowiek, który będzie chciał, aby wydała mu Nanę i Yusufa w zmian za krycie jej brata przed bliskimi. Słowa drania nie dadzą siostrze Semiha spokoju. Do tego stopnia, że zapomni ona nawet o swoich urodzinach, co wcześniej jej się nie zdarzyło. Ale teraz jej głowa będzie zajęta zupełnie czymś innym.

Jednak w 936 odcinku serialu "Dziedzictwo" na szczęście dla niej o jej święcie nie zapomną najbliżsi. Zdradzamy, że to Semih jako pierwszy będzie chciał jej sprawić niespodziankę, ale niestety zatrzymają go pilne sprawy w pracy. Aczkolwiek wyręczą go w tym Nana z Poyrazem, którzy wyrządzą na jej cześć imprezę.

Po tym Cansel zdecyduje się na układ z Trucizną w 936 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I to w 936 odcinku serialu "Dziedzictwo" stanie się dla Cansel przełomem. To wtedy siostra Semiha zrozumie, że rodzina jest najważniejsza i postanowi działać. Ale oczywiście, nie ta, do której dołączyła i która sprawiła jej taką niespodziankę z Naną i Yusufem na czele, tylko jej biologiczna.

W 936 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel za wszelką cenę nie będzie chciała, aby jej brat poszedł do więzienia za wrobienie Poyraza w narkotyki i z tego względu ostatecznie zdecyduje się pójść na układ z Trucizną. Siostra Semiha na chwilę opuści uroczystość, aby skontaktować się z bandytą i powiedzieć mu o swojej decyzji.

- Słucham, Cansel Kılıç. Zdecydowałaś się? - spyta Trucizna.

- Tak... Zrobię to, o co prosiłeś - zapowie mu Cansel.

- Brawo! Chciałbym powiedzieć, że to dobra decyzja… ale przecież nie miałaś wyboru - ucieszy się drań.

Trucizna przedstawi Cansel swój mroczny plan w 936 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 936 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zacznie wypytywać Truciznę o szczegóły. A gdy je pozna, to od razu zacznie panikować!

- Kiedy chcesz ich dostać? - dopyta siostra Semiha.

- Natychmiast. Nie mam czasu do stracenia - oświadczy jej Trucizna.

- Teraz? Ale ja… ja nawet nie wiem, jak to zrobić… - spanikuje Cansel.

Wtedy w 936 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna przedstawi Cansel swój plan, a siostra Semiha dokładnie go wysłucha. A za jej plecami wszyscy będą beztrosko się bawić, zupełnie nieświadomi niebezpieczeństwa, jakie na nich sprowadzi.

- Nie panikuj. Po prostu słuchaj uważnie. I ani słowa nikomu. Ani gestu. Teraz zrobisz dokładnie to, co ci powiem… - przedstawi jej drań.

