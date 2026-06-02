Dziedzictwo, odcinek 938: Poyraz napisze list miłosny do Nany! Tylko dlatego jej go nie wręczy - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 938 - czwartek, 4.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 938 odcinku serialu "Dziedzictwo" w środku nocy Poyraz natknie się na zamyśloną Nanę w kuchni. Mężczyzna mocno się zdziwi, gdy Maryam powie mu, że tak główkuje na temat siły pisania. Oczywiście, opiekunka Yusufa nie zrobi tego bez powodu, bo w głębi serca będzie chciała, aby Poyraz w końcu się otworzył emocjonalnie i wreszcie wyznał, co czuje.

I choć w 938 odcinku serialu "Dziedzictwo" mężczyzna nie da jej tego po sobie poznać, to doskonale zrozumie intencje Nany. I oczywiście zgodzi się spełnić jej prośbę i to na dodatek najlepiej jak będzie potrafił!

- Chce, żeby mi napisał do niej list? Próbuje mnie zachęcić. Liściki i moc pisania. Co jeszcze ma powiedzieć? Ale to przecież Nana. Szalona kobieta. Z nią niczego nie można być pewnym. Ale przecież ja jestem wichrem. Skoro mam napisać list, zrobię to najlepiej, jak umiem - zadecyduje Poyraz.

Poyraz wyzna Nanie miłość w liście w 938 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 938 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz wróci do swojego pokoju, chwyci za kartkę i długopis, po czym przypomni sobie wszystkie wspólne chwile z Naną. I wówczas zacznie pisać, prosto z głębi serca to, co tak naprawdę będzie do niej czuł.

- Nie wiem, kiedy to się stało. Już dawno zamknąłem się na te sprawy. Ale ty spadłaś na mnie jak grom z jasnego nieba. Jedno twoje spojrzenie rozpętało burzę. Poyraz, przed którym wszyscy drżeli, nagle rozpadł się na kawałki na jeden twój uśmiech. Myślałem, że prawdziwy mężczyzna tak się nie zachowuje... Łatwiej było uznać, że jesteś szalona. Ale to ja oszalałem. Nie umiem już ukrywać uczuć. Gdziekolwiek spojrzę, widzę ciebie, nawet w moim sercu. Pora wyznać ci prawdę. Kocham cię... - napisze Poyraz.

Poyraz nie wręczy Nanie swojego listu miłosnego w 938 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 938 odcinku serialu "Dziedzictwo" wcale nie da tego pięknego listu miłosnego z wyznaniem swoich uczuć Nanie. Wszystko przez to, że nie będzie jeszcze w 100% pewien tego, czy faktycznie tak czuje, czy może jednak trochę sobie dodał. Dlatego w 938 odcinku serialu "Dziedzictwo" najpierw postanowi się w tym utwierdzić, aby nie popełnić żadnego pochopnego ruchu.

- Czy to ma być, to będzie... Ale najpierw muszę się upewnić, czy sobie tego wszystkiego nie wymyśliłem - powie do siebie Poyraz.

