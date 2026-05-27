W poprzednim odcinku (934) Trucizna odzyskał siły w szpitalu i zapowiedział zemstę na oszuście, który wykorzystał jego nazwisko. Nana napisała dla Poyraza romantyczny wiersz, a ten celowo udawał chłód, by dać jej nauczkę. Największym wstrząsem były jednak wyniki badań DNA, które potwierdziły, że ofiarą z lasu jest prokurator Leyla. Derya zemdlała i wyznała, że miała siostrę bliźniaczkę, a Gurkan odkrył sekretną miłość Sinana do Aynur.

"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 935

Poyraz i Nana zakopują topór wojenny, podczas gdy bezwzględny gangster szykuje potworny szantaż. Zakochani po dniach pełnych bolesnych nieporozumień wreszcie odnajdują wspólny język i decydują się zapomnieć o dawnych urazach, co przynosi wszystkim ogromną ulgę.

W tym samym czasie niebezpieczny Trucizna wpada na trop Saliha, dzięki czemu dociera bezpośrednio do zdezorientowanej Cansel. Gangster bez skrupułów zaczyna ją szantażować i stawia bezwzględne ultimatum, żądając natychmiastowego wydania Nany oraz bezbronnego Yusufa pod groźbą ujawnienia jej mrocznych sekretów z przeszłości.

Derya z wielkim zaangażowaniem odgrywa przed wszystkimi rolę głęboko zrozpaczonej i załamanej po stracie rodzonej siostry bliźniaczki, jednak ta cyniczna gra niespodziewanie trafia na opór, gdy Ayse przypadkiem podsłuchuje jej sekretną i nerwową pogawędkę z Utku. Choć policjantka natychmiast alarmuje Ferita, przebiegłej Deryi udaje się sprytnie wywinąć z matni i zmanipulować fakty, co jednak nie zniechęca Ayse, która twardo zapowiada, że nie złoży broni i doprowadzi sprawę do końca.

Ciekawska Aynur bezskutecznie próbuje dociec, co skryty Sinan odpowiedział Gurkanowi w kwestii swoich głębokich uczuć. Czy w końcu uda jej się odkryć prawdę, czy Sinan sam wyzna, jakie ma zamiary wobec niej?

9

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 935. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: