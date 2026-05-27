Katarzyna Dąbrowska wraca do "Na dobre i na złe" w nowym sezonie. Wiktoria Consalida zniknęła na długie lata

Katarzyna Dąbrowska znowu w "Na dobre i na złe"

Katarzyna Dąbrowska przez ponad dziesięć lat kreowała postać znakomitej lekarki, stając się jedną z najbardziej cenionych twarzy w polskiej produkcji. Ostatni raz fani mogli podziwiać losy sympatycznej bohaterki w 753 odcinku, wyemitowanym w 2019 roku. Wtedy charyzmatyczna specjalistka opuściła szpital w Leśnej Górze i wyjechała do Hiszpanii. Scenarzyści postąpili bardzo roztropnie, nie uśmiercając uwielbianej postaci, co dawało ogromną nadzieję na jej triumfalny powrót do medycznej telenoweli.

Wiktoria Consalida zaskoczyła fanów w Dniu Matki

Na oficjalnym koncie medycznej telenoweli zamieszczono krótkie wideo, w którym znana lekarka przemawia do sympatyków. Nie była to zapowiedź nowych przygód, lecz materiał zrealizowany z okazji obchodzonego w maju Dnia Matki. Aktorka przekazała ciepłe słowa, co od razu wywołało niemałe poruszenie wśród miłośników.

Telewizyjni twórcy dodali do wpisu komunikat „Prosto z Leśnej Góry i z całego serca – przyjmijcie te wyjątkowe życzenia dla wszystkich wspaniałych Mam z okazji ich święta! ❤️ #nadobreinazłe”.

Nowy sezon "Na dobre i na złe" bez tajemnic

Obecność artystki w udostępnionych sieciowych materiałach promocyjnych nie została zignorowana przez czujnych odbiorców. Pod opublikowanym postem błyskawicznie zaroiło się od niezwykle pozytywnych i radosnych komentarzy.

- Jak miło znów widzieć Wiki Consalidę przy karetce. – napisała jedna z internautek, a podobnych wpisów było znacznie więcej. Dla wielu fanów to jasny sygnał, że Wiktoria wraca do gry.

Wiadomo już, że aktualna seria produkcji zbliża się do końca. Ostatni epizod przed przerwą wakacyjną stacja pokaże w środę 27 maja, oznaczając krótkie pożegnanie z bohaterami. Format wróci jesienią, przynosząc nowości i powrót lubianej lekarki.

Katarzyna Dąbrowska stawiła się już na planie, jednak wykreowane teraz sceny trafią na antenę najwcześniej jesienią. Producenci świadomie opóźniają jej oficjalne wprowadzenie, budując w ten sposób napięcie i szykując ogromną niespodziankę. Powrót wykwalifikowanej chirurg zapowiada się niesamowicie.