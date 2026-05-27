Dziedzictwo, odcinek 936: Między Sinanem a Aynur robi się gorąco! Czy wreszcie wyznają sobie uczucia? [ZDJĘCIA]   

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-27 15:29

Nana robi wszystko, by odzyskać zaufanie Poyraza - angażuje się w przygotowanie sekretnej niespodzianki urodzinowej dla Cansel. Kobieta nie potrafi jednak cieszyć się tym dniem, sparaliżowana potwornym szantażem ze strony Trucizny. Jednocześnie nieustępliwa Ayse zaczyna coraz mocniej podejrzewać, że Derya skrywa mroczną tajemnicę. Oglądajcie we wtorek, 2 czerwca, i czytajcie nasze streszczenia.

W poprzednim odcinku (935) Poyraz i Nana pogodzili się, lecz Trucizna namierzył Saliha i zmusił Cansel do zdrady pod groźbą szantażu. Derya udawała rozpacz po stracie Leyli, a jej podejrzane zachowanie i rozmowę z Utku podsłuchała Ayse. Choć prokuratorka zdołała chwilowo zmanipulować Ferita, policjantka nie odpuściła śledztwa. Z kolei Aynur próbowała poznać miłosne sekrety Sinana, który wciąż chorobliwie wypierał się swoich uczuć przed samym sobą.

Mika Abdalla i Josh Heuston o "Off Campus" i "Fourth Wing" | Wywiady ESKA

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 936

Nana z ogromnym zaangażowaniem stara się pomóc zamkniętemu w sobie Poyrazowi otworzyć się na świat oraz na głębokie uczucie, z boku aranżując sytuacje, które zbliżają ich do siebie z każdym dniem. Oboje łączą siły, by wspólnie przygotować wyjątkową i huczną niespodziankę urodzinową dla Cansel, jednak ta, zamiast odczuwać radość, tonie w paraliżującym lęku przed bezwzględnym Trucizną. Kobieta panicznie boi się, że jej dotychczasowe, brudne sekrety oraz współpraca z gangsterami ostatecznie wyjdą na jaw i zniszczą jej relacje z najbliższymi.

Tymczasem nieustępliwa Ayse coraz mocniej koncentruje swoje działania wokół osoby Deryi, będąc absolutnie przekonaną, że wyrachowana kobieta ukrywa przed światem jakąś potworną i przełomową tajemnicę bezpośrednio związaną ze swoją zmarłą siostrą bliźniaczką Leylą.

Jednocześnie relacja Sinana i Aynur wkracza na zupełnie nowy, znacznie bardziej intymny poziom – oboje zaczynają spędzać ze sobą każdą wolną chwilę i coraz mocniej zbliżają się do siebie, choć żadne z nich wciąż nie potrafi zdobyć się na odwagę, by otwarcie wyznać swoje skrywane uczucia.

Dziedzictwo, odcinek 936
Galeria zdjęć 11

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 936. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?
Streszczenia seriali
Dziedzictwo
tureckie seriale