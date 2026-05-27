W poprzednim odcinku (935) Poyraz i Nana pogodzili się, lecz Trucizna namierzył Saliha i zmusił Cansel do zdrady pod groźbą szantażu. Derya udawała rozpacz po stracie Leyli, a jej podejrzane zachowanie i rozmowę z Utku podsłuchała Ayse. Choć prokuratorka zdołała chwilowo zmanipulować Ferita, policjantka nie odpuściła śledztwa. Z kolei Aynur próbowała poznać miłosne sekrety Sinana, który wciąż chorobliwie wypierał się swoich uczuć przed samym sobą.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 936

Nana z ogromnym zaangażowaniem stara się pomóc zamkniętemu w sobie Poyrazowi otworzyć się na świat oraz na głębokie uczucie, z boku aranżując sytuacje, które zbliżają ich do siebie z każdym dniem. Oboje łączą siły, by wspólnie przygotować wyjątkową i huczną niespodziankę urodzinową dla Cansel, jednak ta, zamiast odczuwać radość, tonie w paraliżującym lęku przed bezwzględnym Trucizną. Kobieta panicznie boi się, że jej dotychczasowe, brudne sekrety oraz współpraca z gangsterami ostatecznie wyjdą na jaw i zniszczą jej relacje z najbliższymi.

Tymczasem nieustępliwa Ayse coraz mocniej koncentruje swoje działania wokół osoby Deryi, będąc absolutnie przekonaną, że wyrachowana kobieta ukrywa przed światem jakąś potworną i przełomową tajemnicę bezpośrednio związaną ze swoją zmarłą siostrą bliźniaczką Leylą.

Jednocześnie relacja Sinana i Aynur wkracza na zupełnie nowy, znacznie bardziej intymny poziom – oboje zaczynają spędzać ze sobą każdą wolną chwilę i coraz mocniej zbliżają się do siebie, choć żadne z nich wciąż nie potrafi zdobyć się na odwagę, by otwarcie wyznać swoje skrywane uczucia.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 936. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

