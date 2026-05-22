Dziedzictwo, odcinek 934: Derya zemdlała po ujawnieniu prawdy! Sekret o bliźniaczce wyszedł na jaw [ZDJĘCIA]

W poprzednim odcinku (933) Sinan ratował Aynur po omdleniu, po czym zazdrosny rzucił się na Gurkana za telefoniczny flirt z nieznajomą, choć był pewien, że słowa kierowane są do jego gosposi. Poyraz oddał Ismaila policji, lecz ten skłamał, że działał z rozkazu Trucizny, oczyszczając tym samym Semiha. Zgrupowana wokół wyrzutów sumienia Nana zaczęła desperacko szukać dróg dotarcia do rozgniewanego Poyraza, by ten wybaczył jej brak zaufania.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 934

Niebezpieczny Trucizna ostatecznie wraca do pełni sił w szpitalu i wściekły nakazuje swoim ludziom ustalić, kto śmiał podszyć się pod jego tożsamość i wykorzystać jego nazwisko w aferze z Poyrazem. Groźny przestępca tylko czeka na to, aby się zemścić.

W tym samym czasie zakochana Nana robi absolutnie wszystko, by zmazać swoją winę – układa nawet dla ukochanego romantyczny wiersz, jednak Poyraz, choć w duchu już dawno zapomniał o całej urazie, z rozmysłem udaje niedostępnego i chłodnego, by dać dziewczynie popalić i nauczyć ją absolutnego zaufania na przyszłość.

Do rąk zszokowanej Ayse trafiają oficjalne wyniki ekspertyzy DNA i ku kompletnemu osłupieniu wszystkich obecnych czarno na białym wynika z nich, że odnalezione zwłoki należą do szanowanej prokurator Leyli. Derya na ten widok demonstracyjnie mdleje, a po odzyskaniu przytomności zalewa się łzami i zmuszona sytuacją wyznaje, że miała identyczną siostrę bliźniaczkę.

Gurkan natomiast odkrywa sekret Sinana i otwarcie zarzuca mu, że ten bez pamięci zakochał się w swojej skromnej gosposi Aynur. Czy pracodawca powinien obnosić się z romantycznymi uczuciami wobec swojej pracownicy?

15

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 934. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 30 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: