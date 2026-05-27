Kolejny sezon Hotelu Paradise jest już gotowy! Wróci na antenę szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa

13. sezon „Hotelu Paradise” już nakręcony

Jak się okazuje, prace nad kolejną odsłoną reality show TVN7 zostały zakończone znacznie wcześniej, niż można było przypuszczać. Produkcja zdecydowała się na realizację dwóch sezonów w tej samej lokalizacji, co nie jest nowością w przypadku tego formatu. W praktyce wyglądało to tak, że gdy uczestnicy 12. edycji przeżywali swoją przygodę w Tajlandii i dzielili się wrażeniami z programu, na miejscu pojawiała się już kolejna grupa nowych singli, gotowych do walki o miłość i finałową wygraną.

Taka strategia nie jest przypadkowa. Produkcja od lat korzysta z rozwiązania, które pozwala usprawnić logistykę. Zamiast kilkukrotnie organizować wyjazdy ekipy, transport sprzętu i przygotowanie lokalizacji, realizowane są dwa sezony podczas jednej dłuższej wyprawy. Dzięki temu prowadząca programu, Edyta Zając, oraz cała ekipa produkcyjna mogą pozostać na miejscu przez dłuższy czas, a sam format zachowuje ciągłość emisji.

Nie będzie długiej przerwy. Słowa pana lektora

Informację o szybkim powrocie programu potwierdził również sam lektor w finałowych momentach 12. sezonu, który zakończył się zwycięstwem Marcela i Dominiki. Z jego wypowiedzi wynika jasno, że widzowie nie muszą obawiać się długiej przerwy między sezonami, a nowa odsłona pojawi się naprawdę szybko.

Kiedy premiera 13. sezonu „Hotelu Paradise”?

Według obecnych informacji emisja 13. edycji planowana jest na jesień 2026 roku. Oznacza to, że program wróci na antenę TVN7 bez rocznej przerwy, do której mogła się spodziewać część widzów. Na razie uczestnicy nowego sezonu nie mogą ujawniać szczegółów dotyczących udziału w programie, jednak jedno jest pewne – „Hotel Paradise” szybko nie znika z ramówki i już teraz czeka na swoją kolejną odsłonę.