Dziedzictwo, odcinek 929: Odejście Nany! Usłyszy zaskakujące ultimatum - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 929 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 929 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana spakuje swoje rzeczy i będzie gotowa opuścić dom Poyraza. Tym bardziej, że da się podejść Semihowi i zwątpi w niewinność syna Cennet, który przebywał w więzieniu po podrzuceniu mu narkotyków. I nie inaczej będzie i teraz, gdy to samo zrobi mu brat Cansel.

W 929 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam uzna, że wraz z Yusufem nie mogą dalej przebywać pod dachem kłamcy i przestępcy i postanowi się wyprowadzić, co z zaskoczeniem odkryje Poyraz.

- Co to za torba? - spyta Poyraz.

- Nie mogłam odejść bez rozmowy... Nie chciałam, żeby Yusuf to słyszał. Dlatego jesteśmy tutaj - zapowie Nana.

- Rozmowy? O czym ty mówisz? - dopyta mężczyzna.

Poyraz poprosi Nanę o jedno w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wyjmie z kieszeni torebkę z białym proszkiem, którą wcześniej znajdzie w kurtce Poyraza. Mężczyzna będzie zszokowany takim obrotem spraw i od razu zacznie się bronić, ale Maryam już mu nie uwierzy.

- Co to jest? Skąd to masz? - obsypie ją pytaniami Poyraz.

- Wypadło z twojej kurtki. Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Poyraz… handlujesz narkotykami?! Zgłoś się sam albo ja to zrobię! - Nana postawi sprawę jasno.

- Co?! Nie! To jakaś pomyłka! Ktoś mnie wrobił, przysięgam! - zacznie zapewniać ją Poyraz,

- Przestań! Widziałam to na własne oczy! Znalazłam to sama! Ufałam ci! My wszyscy ci zaufaliśmy! - wypomni mu Maryam.

Wówczas w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam już będzie miała odejść, ale Poyraz ją zatrzyma i zacznie ją błagać, aby się wstrzymała. Mężczyzna poprosi ją, aby dała mu czas na udowodnienie swojej niewinności, ale Nana będzie nieugięta.

- Daj mi jeden dzień. Tylko jeden. Jeśli nie zdołam wyjaśnić tej sprawy, sam się zgłoszę. Ale proszę cię, daj mi szansę udowodnić, że jestem niewinny - poprosi ją Poyraz.

- Oszukałeś nas! Po raz pierwszy od miesięcy dopuściliśmy kogoś do siebie… a ty? Ty ukryłeś swoją przeszłość, więzienie, teraz to. Narkotyki?! - wytknie mu Nana.

- Nie handluję narkotykami! Ktoś mnie oczernił! Już raz to zrobili! - zapewni ją.

- Kto?! Powiedz! Pójdźmy do niego razem, wyrównajmy rachunki! - zasugeruje Maryam.

- W tym rzecz. Nie wiem, kto za tym stoi - przyzna jej Poyraz.

- Czyli masz jakichś tajemniczych wrogów i nie wiesz, kto i dlaczego chce cię zniszczyć? - dopyta Nana.

- Właśnie tak. Najwyraźniej komuś mocno nadepnąłem na odcisk - uzna mężczyzna, jednak nie przekona tym ukochanej - Chciałabym ci wierzyć. Naprawdę. Ale wszystko, co widzę i słyszę, temu zaprzecza. Jestem odpowiedzialna za Yusufa. Nie mogę ryzykować. Zabieram go. Nie mów przy nim ani słowa. Nie chcę, żeby to zapamiętał.

Nana spełni żądanie Poyraza w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam już się odwróci, ale Poyraz tak łatwo się nie podda. Mężczyzna nieco zmieni taktykę, aby wpłynąć na uczucia Nany i w ten sposób uzyskać to, czego będzie chciał, co finalnie mu się uda.

- Powiedziałaś kiedyś, że jesteś mi winna za wszystko, co zrobiłem. Że nie zapomnisz. Jeśli to prawda… to teraz jest ten moment. Proszę cię, daj mi jeden dzień. Nie dla mnie. Dla spokoju swojego sumienia - zatrzyma ją Poyraz.

- Zgoda. Ale tylko dlatego, żebym nie odeszła, mając dług wobec ciebie - przystanie Nana.

W tej chwili w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wróci z powrotem do domu Poyraza. Jednak wciąż nie będzie w stanie zapomnieć o tym wszystkim i zacznie nerwowo chodzić po korytarzu. Zwłaszcza, że wciąż nie będzie mu ufać, przez co będzie bić się z własnymi myślami...

- Jak to możliwe…? Czy to wszystko było tylko grą? Nie… nie mogę mu wierzyć. Okłamał nas… - powie już do siebie.

