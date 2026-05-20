M jak miłość znika z ekranów. TVP podało datę powrotu serialu

"M jak miłość": Co nas czeka w 1937 odcinku po wakacjach 2026 w TVP2?

Sympatycy popularnej produkcji mogą spać spokojnie, gdyż telenowela bez wątpienia zagości ponownie w ramówce stacji w drugiej połowie 2026 roku. Choć obecna odsłona serialu dobiegnie końca w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, to ekipa od dłuższego czasu intensywnie pracuje nad świeżym materiałem. Oznacza to, że po letnim odpoczynku ulubieni bohaterowie znów zjawią się w domach telewidzów.

Pomimo że przed miłośnikami hitu TVP wciąż finałowy epizod sezonu, twórcy już zdecydowali się uchylić rąbka tajemnicy na temat jego kontynuacji. Co ciekawe, na platformie VOD jest już możliwy do obejrzenia zamykający przedwakacyjną serię 1936. odcinek telenoweli. Zamiast tradycyjnego zwiastuna następnego epizodu, na samym końcu ukazuje się niezwykle istotna informacja dla oglądających.

Nowy sezon "M jak miłość". Kiedy produkcja pokaże 1937 odcinek?

Twórcy serialu tuż po zakończeniu wyświetlania 1936. odcinka oficjalnie poinformowali o zwieńczeniu obecnego sezonu. Przy okazji wyrazili głęboką wdzięczność fanom za ich niesłabnące zainteresowanie produkcją. Podkreślono, że to właśnie dzięki niesłabnącej sympatii telewidzów, kontynuacja telewizyjnego hitu jest w ogóle możliwa. W wyemitowanym komunikacie jasno wskazano, w jakim terminie fani ujrzą premierowy 1937. epizod.

- To był ostatni odcinek premierowy tej wiosny. Dziękujemy, że "M jak miłość" to niezmiennie numer jeden wśród wszystkich polskich seriali. Na nowe odcinki zapraszamy na początku września. Życzymy Państwu udanych wakacji i do zobaczenia.

"M jak miłość" po wakacjach 2026: Kiedy 1937 odcinek trafi na antenę?

Komunikat potwierdza, że telewizyjny hit zawita ponownie na małe ekrany na początku września. Z uwagi na brak oficjalnej ramówki, stacja nie sprecyzowała jednak, czy premiera nastąpi we wtorek, 1 września 2026 roku, czy może emisja przesunie się na poniedziałek, 7 września.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że telewizyjna Dwójka wznowi emisję serialu już we wtorek 1 września, mając na uwadze zakończenie obecnego sezonu w poniedziałek 25 maja. Niemniej jednak, na oficjalne ogłoszenie stacji w tej sprawie należy jeszcze chwilę zaczekać. Opcja startu w drugim tygodniu miesiąca jest równie realna.

Można być jednak pewnym, że oczekiwanie na nadchodzące epizody przyniesie sporo emocji. W odcinku 1937. i w kolejnych poznamy bowiem odpowiedź na to, czy Natalka (grana przez Dominikę Suchecką) przeżyje strzelaninę pod domem Mikołaja (w tej roli Mateusz Kościukiewicz). Rozstrzygną się także skomplikowane relacje u Rogowskich, nadszarpnięte po niewierności Artura (Robert Moskwa), który zdradzi Marysię (Małgorzata Pieńkowska) z Joanną (Dominika Sakowicz).