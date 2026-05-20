Zdrada w „M jak miłość”. Naiwna żona pakuje męża prosto do kochanki

Ostatni odcinek „M jak miłość” przed wakacjami. Co ukrywa Rogowski?

W poniedziałek, 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 stacja TVP2 wyemituje 1936 odcinek serialu „M jak miłość”. Relacja pomiędzy Arturem (w tej roli Robert Moskwa) a Joanną (Dominika Sakowicz) wejdzie na zupełnie nowy, niebezpieczny poziom. Chociaż lekarka złoży wypowiedzenie i otwarcie przyzna się do swoich uczuć, Rogowski nie potrafi o niej zapomnieć. Służbowa delegacja do Poznania stanie się dla mężczyzny doskonałą okazją, aby potajemnie spotkać się z kobietą i pchnąć sprawy w nieoczekiwanym kierunku.

Marysia z „M jak miłość” wspiera męża przed wyjazdem

Nic nieświadoma Marysia (Małgorzata Pieńkowska) otoczy ukochanego troską, wykazując się ogromnym zaangażowaniem w jego sprawy. Kobieta nie tylko zaproponuje mężowi posiłek w miejscu pracy, ale również zadba o jego bagaż tuż przed planowaną podróżą. Choć Artur wykaże wyraźne oznaki stresu i rozkojarzenia, co natychmiast przykuje uwagę jego żony, Rogowska ostatecznie zignoruje te niepokojące sygnały, ufając partnerowi bezgranicznie.

- Jedź ostrożnie, bo jesteś jakiś taki nie wiem... rozkojarzony? - Nie, nie... wszystko w porządku - zapewni Rogowski.

Zdrada w „M jak miłość”. Artur odwiedzi Joannę zamiast jechać do Poznania

Kiedy tylko drzwi rodzinnego domu zamkną się za Rogowskim, jego plany ulegną drastycznej zmianie. Mężczyzna wsiądzie do samochodu, jednak słowa wypowiedziane wcześniej przez Joannę całkowicie zdominują jego myśli. Lekarz ostatecznie ulegnie silnym pragnieniom i zjedzie z trasy prowadzącej do stolicy Wielkopolski, by zapukać do drzwi swojej współpracownicy. Na miejscu zadeklaruje kobiecie miłość i pomimo początkowych wahań, przekroczy próg jej mieszkania, co prawdopodobnie odmieni losy jego małżeństwa z Marysią.