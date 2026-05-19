Dziedzictwo, odcinek 928: Semih podrzuci Poyrazowi narkotyki! Tak oczerni go przed Naną - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 928 - niedziela, 24.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 928 odcinku serialu "Dziedzictwo" kolejna intryga Semiha skończy się fiaskiem, gdy Nana ostatecznie uwierzy w niewinność Poyraza, kiedy dowie się o jego pobycie w więzieniu za narkotyki. A tym samym wybaczy mu ukrywanie tego faktu, które za sprawą brata Cansel w końcu wyjdzie na światło dzienne.

Oczywiście, w 928 odcinku serialu "Dziedzictwo" rywal Poyraza w walce o serce Nany nie pogodzi się z takim obrotem spraw i już uknuje kolejną intrygę, aby tylko ich od siebie odciągnąć. Zdradzamy, ze tym razem Semih postanowi zrobić z Poyraza kłamcę i niestety to mu się uda!

Nana odnajdzie narkotyki w kurtce Poyraza w 928 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 928 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semin zdecyduje się podrzucić Poyrazowi narkotyki, aby okazało się, że jest on zwykłym kłamcą i wcale nie siedział w więzieniu za to, że kiedyś ktoś mu je podrzucił. Brat Cansel schowa torebkę z białym proszkiem do kurtki rywala i już zadba o to, aby to właśnie Nana go w nim znalazła.

I to w 928 odcinku serialu "Dziedzictwo" mu się uda, bo jak tylko Nana uda się do korytarza i sięgnie po kurtkę, to wyleci z niej zawartość, podrzucona przez Semiha. Oczywiście, Maryam nie będzie tego świadoma, w związku z czym z góry założy, że Poyraz ją oszukał! Mimo, że wcześniej sama będzie przepraszać go, ze w niego zwątpiła!

- Nie mogę w to uwierzyć... Okłamał mnie! Już raz zataił prawdę, a teraz znów to robi?! - powie do siebie zszokowana Nana.

Nana już nie uwierzy Poyrazowi w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 928 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana mocno się rozczaruje, a jej twarz posmutnieje. W zupełnym przeciwieństwie do Semiha, którego intryga się uda, a co najważniejsze dla niego przyniesie mu w końcu oczekiwany skutek.

Szczególnie, że w 929 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam już tak łatwo nie da się zwieść Poyrazowi i nie uwierzy w jego tłumaczenia, że ktoś znów próbował go wrobić! Zwłaszcza, że Semih jeszcze dołoży swoje, aby właśnie tak myślała!

