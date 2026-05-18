Dziedzictwo, odcinek 927: Semih pozna tajemnicę Poyraza! Wyda go przed Naną - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-18 15:30

W 927 odcinku seriali "Dziedzictwo" Semih nie przestanie jątrzyć między Naną, a Poyrazem. Tym bardziej, gdy Cansel zdradzi mu tajemnicę swojego szwagra, którą on postanowi wykorzystać w walce z nim o Maryam. Zwłaszcza, że Poyraz ją przed nią ukryje, czego on doskonale będzie świadomy. Ale w 927 odcinku seriali "Dziedzictwo" zrobi dobrą minę do złej gry, gdy wygada wszystko przed Naną, czego on nie będzie mógł mu darować. Szczególnie, że już go nie przechytrzy! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Autor: VOD TVP/ Materiały prasowe Twarz Semiha z serialu „Dziedzictwo” o ciemnych, kręconych włosach i brodzie, patrzącego w bok z subtelnym uśmiechem, sugerującym intrygę. Postać z 927. odcinka, gdzie Semih wyjawia sekret Poyraza. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

"Dziedzictwo" odcinek 927 - sobota, 23.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih pomoże Cansel w salonie fryzjerskim, za co siostra szybko postanowi mu się odwdzięczyć. Do tego stopnia, że zdradzi mu najpilniej skrywany sekret Poyraza, który będzie on trzymał w tajemnicy przed Naną, co on oczywiście postanowi wykorzystać. Zwłaszcza, że sam wciąż będzie zainteresowany Maryam i to wbrew swojej siostrze.

- Nana wie, że Poyraz siedział? - spyta ją Semih.

- Nie wie - przyzna mu Cansel.

- Jesteś pewna? - upewni się jej brat, na co ona w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie pozostawi mu żadnych złudzeń - Pamiętasz, kiedy przyjechałeś zacząłeś temat, a Poyraz od razu go uciął. Myślę, że to przed nią ukrywa. A mama zabroniła mówić o tym w domu.

Semih znajdzie haka na Poyraza w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih ogromnie się ucieszy, gdyż zda sobie sprawę, że właśnie znalazł haka na Poyraza, który da mu niewątpliwą przewagę w walce o Nanę. I już nie będzie mógł się doczekać aż go wykorzysta.

- Mam cię Poyraz - uśmiechnie się Semih.

A okazja ku temu wydarzy się dość prędko, bo jeszcze w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo", gdy Semih nakryje Nanę i Poyraza w kuchni przy świeżo zrobionych oponkach. Oczywiście, brat Cansel od razu się jedną poczęstuje i zacznie rozmowę.

- Oponki? Ja to mam szczęście! Nana, ty je zrobiłaś? - zainteresuje sie Semih.

- Nie, Poraz - wyjaśni mu Nana.

Semih zdradzi Nanie sekret Poyraza w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I wtedy w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih zdecyduje się zaatakować. Brat Cansel zdradzi najpilniej strzeżony sekret Poyraza, czym kompletnie zszokuje Nanę, która nie będzie mieć o nim zielonego pojęcia.

- Racja, Cansel wspominała kiedyś, że po wizycie, że Poyraz zrobił oponki. Nauczyłeś się tego w więzieniu, czy umiałeś już wcześniej? - spyta go szwagier.

- Ty byłeś w więzieniu? - zdziwi się Maryam.

Wtedy w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz wymownie spojrzy na Semiha, który będzie robił dobrą minę do złej gry. Mimo iż wewnętrznie będzie triumfował, ale oczywiście nie da tego po sobie poznać.

- O rety. Ona nie wiedziała? - uda głupiego Semih.

