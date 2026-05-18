Dziedzictwo, odcinek 927: Semih pozna tajemnicę Poyraza! Wyda go przed Naną - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 927 - sobota, 23.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih pomoże Cansel w salonie fryzjerskim, za co siostra szybko postanowi mu się odwdzięczyć. Do tego stopnia, że zdradzi mu najpilniej skrywany sekret Poyraza, który będzie on trzymał w tajemnicy przed Naną, co on oczywiście postanowi wykorzystać. Zwłaszcza, że sam wciąż będzie zainteresowany Maryam i to wbrew swojej siostrze.

- Nana wie, że Poyraz siedział? - spyta ją Semih.

- Nie wie - przyzna mu Cansel.

- Jesteś pewna? - upewni się jej brat, na co ona w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie pozostawi mu żadnych złudzeń - Pamiętasz, kiedy przyjechałeś zacząłeś temat, a Poyraz od razu go uciął. Myślę, że to przed nią ukrywa. A mama zabroniła mówić o tym w domu.

Semih znajdzie haka na Poyraza w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih ogromnie się ucieszy, gdyż zda sobie sprawę, że właśnie znalazł haka na Poyraza, który da mu niewątpliwą przewagę w walce o Nanę. I już nie będzie mógł się doczekać aż go wykorzysta.

- Mam cię Poyraz - uśmiechnie się Semih.

A okazja ku temu wydarzy się dość prędko, bo jeszcze w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo", gdy Semih nakryje Nanę i Poyraza w kuchni przy świeżo zrobionych oponkach. Oczywiście, brat Cansel od razu się jedną poczęstuje i zacznie rozmowę.

- Oponki? Ja to mam szczęście! Nana, ty je zrobiłaś? - zainteresuje sie Semih.

- Nie, Poraz - wyjaśni mu Nana.

Semih zdradzi Nanie sekret Poyraza w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I wtedy w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih zdecyduje się zaatakować. Brat Cansel zdradzi najpilniej strzeżony sekret Poyraza, czym kompletnie zszokuje Nanę, która nie będzie mieć o nim zielonego pojęcia.

- Racja, Cansel wspominała kiedyś, że po wizycie, że Poyraz zrobił oponki. Nauczyłeś się tego w więzieniu, czy umiałeś już wcześniej? - spyta go szwagier.

- Ty byłeś w więzieniu? - zdziwi się Maryam.

Wtedy w 927 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz wymownie spojrzy na Semiha, który będzie robił dobrą minę do złej gry. Mimo iż wewnętrznie będzie triumfował, ale oczywiście nie da tego po sobie poznać.

- O rety. Ona nie wiedziała? - uda głupiego Semih.

