Dziedzictwo, odcinek 924: Ostra konfrontacja Poyraza z Semihem! Zobaczy, co zrobi z Naną za jego plecami i nie wytrzyma - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-05-14 15:41

W 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih uknuje intrygę, aby pozbyć się Poyraza i w zamian niego spędzić ten dzień wspólnie z Naną i Yusufem. Brat Cansel wpakuje jej szwagra do aresztu, a sam wybierze się z Maryam i chłopcem na piknik. Jednak w 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz w końcu opuści komisariat i zjawi się w parku, gdzie nakryje Semiha z Naną i Yusufem i mu tego nie daruje! Między mężczyznami dojdzie do ostrej konfrontacji o Maryam! Jaki będzie jej skutek? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Dziedzictwo, odcinek 924: Ostra konfrontacja Poyraza z Semihem! Zobaczy, co zrobi z Naną za jego plecami i nie wytrzyma - ZDJĘCIA

i

Autor: Emanet/ Youtube/ Materiały prasowe Poyraz konfrontuje się z Semihem, łapiąc go za podbródek w scenie ostrej wymiany zdań z serialu „Dziedzictwo”. Dwóch mężczyzn rozmawia w parku, obok stoi stół piknikowy. Tę i inne sceny z "Dziedzictwa" można znaleźć na portalu Super Seriale.

"Dziedzictwo" odcinek 924 - środa, 20.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz, Nana i Yusuf zdecydują się wybrać na wspólny piknik. Ale Semih postanowi za wszelką cenę do tego nie dopuścić i uknuje intrygę, aby pozbyć się swojego rywala. Zdradzamy, że brat Cansel wynajmie mężczyznę, który sprowokuje Poyraza na ulicy i doprowadzi do bójki. I w efekcie wyląduje on na komisariacie, a Semih postanowi zająć jego miejsce u boku Maryam i chłopca.

Tym bardziej, że zatrzymany Poyraz w 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" tak szybko nie wróci, w efekcie czego Semihowi uda się przekonać Nanę, aby wybrali się na piknik we trójkę. Brat Cansel zacznie oddziaływać na uczucia Maryam, kierując się dobrem chłopca, w związku z czym nie będzie ona mogła się nie zgodzić. Mimo iż myślami i tak będzie przy nieobecnym Poyrazie, bo zupełnie nie będzie wiedziała, co będzie się z nim działo.

Semih pozbędzie się Poyraza i zacznie urabiać Nanę w 924 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana pójdzie po Yusufa, a Semih w tym samym czasie schowa jej telefon, aby Poyraz nie mógł się z nią skontaktować, a co więcej ich odnaleźć. Zwłaszcza, że Maryam zostawi przy nim torebkę, a po powrocie nawet nie zorientuje się, że czegoś w niej brakuje.

- Nie chcemy, żeby ktoś nam przeszkadzał. Zwłaszcza ty, Poyrazie - szepnie do siebie Semih.

Chwilę później w 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" całą trójka będzie już w parku, gdzie Semih będzie bawił się piłką z Yusufem, aby zyskać w ten sposób w oczach Nany. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż po wspólnej grze, przysiądzie się do Maryam i zacznie jej opowiadać, jak bardzo uwielbia dzieci, aby wkupić się w jej łaski jeszcze bardziej. A następnie zacznie ją jeszcze brać na ckliwe historyjki, czym już w ogóle osiągnie swój cel.

Tyle tylko, że w 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie zdoła się wyzbyć jej myślenia o Poyrazie, który będzie wracał w każdym jej słowie jak bumerang. I to nie bez powodu, bo w końcu i on do nich dołączy, gdy wreszcie opuści komisariat i zmusi Cansel, aby powiedziała im, gdzie są, gdy nie będzie mógł skontaktować się z Naną.

Wściekły Poyraz rozmówi się z bratem Cansel w 924 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zobaczy Nanę i Yusufa z Semihem i od razu poczuje ukłucie zazdrości. Mężczyzna od razu do nich podejdzie, a stęskniony Yusuf rzuci mu się w objęcia. Ale po chwili zechce mu się do łazienki, do której pójdzie wraz ze swoją opiekunką, co Poyraz od razu postanowi wykorzystać, aby rozmówić się z bratem Cansel.

- Chcę wiedzieć jedno... Jakie są twoje zamiary? - zapyta stanowczo Poyraz, czym nieźle wystraszy Semiha.

Do tego stopnia, że oczywiście w 924 odcinku serialu "Dziedzictwo" brat Cansel się przed nim nie zdradzi, gdyż straszliwie będzie bał się jego reakcji. Semih okłamie Poyraza, aby móc dalej spokojnie działać za jego plecami. I choć szwagier mu odpuści, to już będzie miał go na oku!

Dziedzictwo, odcinek 924: Bójka, areszt i zazdrość w parku. Poyraz odkryje podstęp i zaatakuje rywala - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 18
"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

Polecany artykuł:

Dziedzictwo, odcinek 923: Nana i Poyraz w końcu wyznają sobie swoje uczucia! Pa…