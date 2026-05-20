"Na Wspólnej". Czerski ma guza mózgu! Nie będzie już pamiętał Oli - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" - Czerski, guz mózgu i urata pamięci

Czerski (Mariusz Zaniewski) w ostatnim czasie nie był sobą. To, co Ola (Marta Wierzbicka) uważała za staczanie się po życiowej porażce, w rzeczywistości było powikłaniami związanymi z poważną chorobą. Gdy w 4221. odcinku "Na Wspólnej" usłyszy wstrząsającą diagnozę od lekarza, zacznie wyrzucać sobie, że jest najgorszą żoną na świecie, która porzuciła chorego męża. Sprawy nie polepszy matka Mariusza, która rzuci się na młodą Czerską i zacznie ją obwiniać.

W 4222. odcinku odbędzie się operacja Mariusza. Lekarze będą walczyć o jego życie, a Ola w tym czasie spotka się z Zakościelnym, by ratować jego karierę. Gdy Czerski obudzi się z narkozy okaże się, że... stracił pamięć. Nie będzie pamiętał Oli!

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4221 (premiera 1 czerwca)

Julka na narkotykowym zjeździe! Julka czuje się fatalnie - ma zjazd po narkotykach, które wzięła razem z Leonem. Roztrzęsiona, chce wracać do domu ale chłopak ją powstrzymuje - nie może się pokazać w takim stanie! Tymczasem Igor odchodzi od zmysłów czekając na córkę. Gdy ta w końcu wraca, przedstawia sytuację w taki sposób, że Igor... jest wdzięczny Leonowi za opiekę nad Julką! Ola ma wyrzuty sumienia - jest złą żoną?! Przerażona Ola czeka aż Mariusz odzyska przytomność. Lekarz uświadamia ją, że to guz płata czołowego mózgu spowodował zaburzenia i brak kontroli emocji. Ola ma potworne wyrzuty sumienia, że porzuciła chorego męża - matka Mariusza też nie ma dla niej litości… Całą sytuację chce wykorzystać klient Oli - Zduński wykazuje się ogromną troską o nią! Żona Gwiazdy zaskakuje Smolnego a Michała… jego brat! Do redakcji Smolnego wpada żona prezesa Gwiazdy. Krzysztof nie mówi Marcelinie o romansie jej męża… Wkurzona Sandra donosi kochankowi, że Igor ujawnił ich związek przed Smolnym! Żąda, by Przemek zwolnił Nowaka... Tymczasem Michał spotyka się ze swoim bratem, Andrzejem. Były mąż Basi wyznaje, że się rozwodzi - chce przepisać na Michała swoje nieruchomości...

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4222 (premiera 2 czerwca)

Czerski przechodzi operację mózgu - Olę wspiera Zduński… na oczach matki Mariusza! Ola jedzie rano do szpitala - jej mąż ma być pilnie operowany. Otylia pyta lekarza o ewentualne powikłania ale Mariusz nie chce słuchać o padaczce i utracie pamięci... Kiedy chirurdzy ratują mózg Czerskiego, jego żona próbuje ratować jego karierę prawniczą - spotyka się z Zakościelnym. Po operacji okazuje się, że... Czerski nie rozpoznaje Oli! Załamaną kobietę pociesza czule... Zduński. Widzi to Otylia! Igor zwalnia się z pracy a Leon zamierza wykorzystać Julkę?! Leon przychodzi rano po Julkę - podkreśla przed Igorem, jaki jest słowny. Chłopak zwierza się Julkce, że potrzebuje hajsu - zalał komputer, na którym tworzy muzę... Tymczasem Nowak wraca do pracy po zawieszeniu - Sandra wita go groźbami! Wkrótce do redakcji wpada Gwiazda i... rzuca się na Smolnego i Nowaka - Igor nie wytrzymuje! Andrzej odtrącony przez najbliższych i... szpiegowany?! Michał spotyka się z bratem - oświadcza, że nie zgadza się na przepisanie na niego nieruchomości Andrzeja. Nie ufa mu… Rozczarowany Andrzej poznaje u Basi swoją wnuczkę oraz Adę, żonę Daniela. Niestety, syn nie ma ochoty widzieć się z ojcem... Gdy Brzozowski wychodzi od byłej żony na dziedzińcu Wspólnej, spotyka Smolnego - ktoś z ukrycia robi im zdjęcia!

