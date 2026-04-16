Dziedzictwo, odcinek 900: Derya zabija siostrę. Jak ukryje jej śmierć przed Feritem?

W poprzednim odcinku (899) Poyraz musiał zmierzyć się z surowym zakazem siostry, która zabroniła mu jakichkolwiek kontaktów z Naną. Mimo to mężczyzna starał się poświęcić czas Yusufowi podczas pikniku, choć atmosfera między dorosłymi była wyjątkowo napięta. Ferit odkrył kłamstwa Leyli, co poważnie nadwyrężyło ich zaufanie, zwłaszcza gdy kobieta odmówiła pomocy po traumatycznym napadzie. Jednocześnie w domu Sinana agresywne zachowanie gospodarza zaczęło budzić coraz większy niepokój u Aynur.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 900

Śmierć Leyli i makabryczny plan Deryi: Sytuacja zaczyna się od błędu Deryi, która przez przypadek upuszcza klucz pod drzwi pokoju Leyli. Dzięki temu uwięziona kobieta bez trudu go przejmuje i odzyskuje wolność. Gdy Leyla podejmuje próbę ucieczki z posesji, Derya słyszy hałas i natychmiast rusza w pogoń. Siostry spotykają się w nocy na otwartej przestrzeni, gdzie dochodzi do gwałtownej kłótni. Derya wyrzuca siostrze, że ta przez całe życie była faworyzowana przez rodzinę, co zrujnowało jej poczucie własnej wartości. W przypływie gniewu przyznaje się do serii mściwych działań, które podejmowała od wczesnego dzieciństwa:

— Nie rób tego, siostro, nie rób, Derya. — Jesteś chora, musisz się leczyć. Musisz wrócić do kliniki. To ty jesteś chora. — Odebrałaś mi życie. Ty byłaś w rodzinie tą dobrą, zdolną córką, a ja stałem się tą niegrzeczną, gorszą, kłamliwą. Jedyną rzeczą, którą pamiętam z dzieciństwa, są słowa: „bądź mądra jak Leyla, bądź grzeczna jak Leyla”. Leyla, Leyla, Leyla! Ten głos odbijał się w mojej głowie, dlatego nie mogłam spać w nocy. Zrujnowałaś mi całe życie, rozumiesz? I właśnie dlatego przez całe życie próbowałam cię zniszczyć. Miałaś pięć lat. To ja wydłubałam oczy twoim lalkom. Żebyś nie została mistrzynią kolarstwa, żebyś upadła i poraniła kolana, zepsułam hamulce twojego roweru. Odbierałam ci twoich chłopaków. Podpaliłam twój dom, gdy byłaś w środku. Bo próbowałam się ciebie pozbyć, rozumiesz? Odebrałaś mi całe życie. Już nie pozwolę ci zabrać mi mojego życia! Nie pozwolę!

W trakcie szamotaniny Derya silnie popycha Leylę. Ta upada niefortunnie i uderza głową o kamień, co skutkuje natychmiastowym zgonem. Derya, działając w sposób wyrachowany, postanawia nie zgłaszać wypadku. Zamiast tego ukrywa ciało zamordowanej siostry i wraca do domu z gotowym planem. Zamierza na stałe przejąć tożsamość Leyli, wykorzystując jej śmierć do realizacji własnych celów i całkowitego zastąpienia jej w życiu społecznym oraz rodzinnym.

Wątpliwości wokół rzekomego samobójstwa Trucizny: Nana i Yusuf są już gotowi do opuszczenia domu Poyraza, gdy nagle dociera do nich informacja o samobójczej śmierci Trucizny w więzieniu. Zarówno Nana, jak i Poyraz przyjmują tę wiadomość z ogromnym niedowierzaniem, podejrzewając, że za tym zdarzeniem kryje się drugie dno, jednak dziewczyna pozostaje nieugięta w kwestii swojej wyprowadzki.

Cennet i Cansel triumfują w rezydencji: Służące, przekonane, że ostatecznie udało im się pozbyć Nany i chłopca, nie kryją radości i zaczynają świętować swój sukces. Ich entuzjazm jest jawną oznaką braku empatii wobec trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się goście Poyraza.

Aynur opiekuje się chorym Sinanem: Sinan decyduje się wyjawić Aynur prawdę o swoim złym stanie zdrowia, co natychmiast budzi w kobiecie instynkt opiekuńczy. Mimo wyraźnych poleceń mężczyzny, by zostawiła go samego, Aynur postanawia zostać i zająć się chorym, ignorując jego chłodne nastawienie.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 900. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 25 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

