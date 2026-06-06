10. rocznica ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych. Plejada gwiazd i światowi artyści na imprezie w Warszawie

• Marina oraz Wojciech Szczęśni uczcili dekadę swojego małżeństwa podczas zorganizowanego z ogromnym rozmachem przyjęcia w stolicy.

• W gmachu Muzeum Historii Polski odbyło się wielkie „white party”, na którym pojawiły się najważniejsze postacie show-biznesu oraz zagraniczni wokaliści, tacy jak James Arthur.

• Pełna przepychu i tańców do białego rana impreza z pewnością na długo zapisze się w pamięci wszystkich zaproszonych na nią gości.

Tłum celebrytów na rocznicy u Szczęsnych. Lewandowscy i Wieniawa wśród gości

Z okazji okrągłej, dziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, Marina Łuczenko-Szczęsna i jej mąż Wojciech Szczęsny zrezygnowali z kameralnych obchodów. Zamiast tego zorganizowali w samym gigantyczne wydarzenie w gmachu warszawskiego Muzeum Historii Polski. Ta pełna przepychu uroczystość bez wątpienia przejdzie do historii najważniejszych spotkań polskiej elity towarzyskiej.

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Głównym założeniem wieczoru był dress code w stylu „white party”, do którego zaproszeni goście rygorystycznie się dostosowali. Na liście uczestników zabawy znalazły się najgorętsze nazwiska ze świata sportu i polskiej rozrywki. Pojawili się tam między innymi Anna i Robert Lewandowscy, Grzegorz Krychowiak w towarzystwie Celii Jaunat, Arkadiusz Milik u boku Agaty Sieramskiej oraz Julia i Jan Bednarkowie. Oprócz piłkarzy i ich partnerek na imprezę przybyły również Julia Wieniawa, Roksana Węgiel z mężem, Paulina Krupińska, Katarzyna Zielińska, Zofia Zborowska-Wrona z Andrzejem Wroną, a także znane influencerki modowe, czyli Jessica Mercedes oraz Maffashion.

James Arthur i Nothing But Thieves zaśpiewali dla Mariny i Wojciecha Szczęsnych

Ogromne wrażenie na zgromadzonych wywarły występy wokalne, które stanowiły gwoźdź programu tego wyjątkowego wieczoru. Jako pierwsza na scenie pojawiła się sama Marina, która przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego Moon Quarter zaprezentowała balladę „To Co Czuję” oraz specjalny utwór „Noelka” dedykowany jej córce. Następnie do piosenkarki dołączył brytyjski artysta James Arthur, aby wspólnie z gospodynią wykonać ich znany hit „Let Me Love The Lonely”.

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Występ znanego Brytyjczyka stanowił jednak tylko wstęp do dalszych atrakcji muzycznych. Zgromadzona publiczność miała okazję bawić się do utworów brytyjskiej grupy rockowej Nothing But Thieves, popularnej piosenkarki Anne-Marie oraz portugalskiej artystki soul Maro. Zaproszenie tak wielkich gwiazd sprawiło, że prywatna impreza rocznicowa swoim poziomem w zupełności dorównywała międzynarodowym festiwalom muzycznym.

Tajemnicze afterparty Szczęsnych. Zabawa w białych kreacjach trwała do rana

Zakończenie oficjalnych koncertów wcale nie oznaczało końca głośnego świętowania. Wszyscy uczestnicy zostali przetransportowani specjalnymi autokarami do nowej lokalizacji, gdzie rozpoczęła się prawdziwa, nocna zabawa. Udostępnione w sieci materiały udowadniają, że eleganckie i jasne stroje zupełnie nie blokowały gości przed szaleństwami na zatłoczonym parkiecie, a doskonały nastrój dopisywał im aż do samego świtu.

Obserwując rozmach tego wydarzenia, trudno nie zauważyć, że miłość pomiędzy piłkarzem a jego żoną jest wciąż niezwykle silna. Dziesięć lat temu para powiedziała sobie sakramentalne tak podczas bardzo cichej i ukrytej przed mediami ceremonii w słonecznej Grecji. Teraz jednak małżonkowie zdecydowali się celebrować swoje uczucie z prawdziwie królewskim rozmachem, udowadniając wszystkim wokół, że potrafią zorganizować imprezę, o której stolica nie zapomni przez bardzo długi czas.

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