Wielkie nieobecności u Mostowiaków w „M jak miłość”

Gdzie podziały się znane postacie z „M jak miłość”?

Roszady w ekipie aktorskiej „M jak miłość” oraz usuwanie wątków budzących mniejsze zainteresowanie to standardowa praktyka twórców. Każdego sezonu pojawiają się informacje o odejściach i definitywnych wyjazdach określonych bohaterów serialu.

Bywają jednak sytuacje, gdy poszczególni aktorzy niespodziewanie tracą swoje miejsce w produkcji. Ich bohaterowie znikają z dnia na dzień, a informacje o ich dalszych losach przekazywane są wyłącznie we wspomnieniach i krótkich rozmowach. Podobny scenariusz dotyczy kilku bardzo popularnych ról, przez co dom Barbary Mostowiak w Grabinie nie gromadzi już tak wielu gości podczas rodzinnych spotkań.

Kogo zabraknie u Barbary w kolejnym sezonie „M jak miłość”?

Spośród pociech Mostowiakowej, w niedawnych odcinkach regularnie widywana była jedynie Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Tymczasem Marek (Kacper Kuszewski) i Marta (Dominika Ostałowska) odezwali się zaledwie raz. Z racji Dnia Matki Marek, przebywający w Australii, zatelefonował, po czym wysłał kwiaty oraz bransoletkę z pereł. Barbara otrzymała także słoneczniki od Marty, przebywającej z mężem Jackiem (Robert Gonera) we Włoszech. Pojechali tam, aby być bliżej Łukasza (Jakub Józefowicz) oraz jego partnerki Patrycji (Alżbieta Lenska), którzy doczekali się już dwójki dzieci.

Co prawda, Jacek Milecki prowadził wspólnie z Arturem Rogowskim (Robert Moskwa) placówkę medyczną w Lipnicy i zamierzał co pewien czas odwiedzać Polskę w sprawach biznesowych, jednak obecnie nie wiadomo, co się z nim dzieje. Wydaje się, że Marta w pełni oddała się opiece nad wnukami, a jej mąż również usunął się w cień.

Powrót Łukasza, Patrycji i ich potomstwa z Włoch wydaje się mało prawdopodobny w nowej odsłonie „M jak miłość”. Decyzję o ostatecznym pożegnaniu z serialem podjęli już Jakub Józefowicz i Alżbeta Lenska.

Nieznane są także losy Ani Wojciechowskiej (Gabriela Świerczyńska). Ostatni raz wystąpiła podczas wesela Marty i Jacka pod koniec 2024 roku, co zaowocowało plotkami o rzekomej ciąży oraz szerokimi dyskusjami na temat jej wizerunku na tej uroczystości. Mimo że Ania nie wyleciała do Włoch, a wynajęła lokum w Warszawie, pozostali domownicy wydają się o niej nie pamiętać.

Najmłodsza pociecha Barbary, Małgosia, również pozostaje zagadką w świecie „M jak miłość”. Teoretycznie postać wciąż żyje, lecz zupełnie unika jakiegokolwiek kontaktu z matką, a nawet z Marysią. Marcin (Mikołaj Roznerski) próbował kiedyś wytropić kobietę na prośbę seniorki rodu, ale jego poszukiwania zakończyły się całkowitym fiaskiem.

Interesujący wątek z ubiegłorocznego Dnia Matki w „M jak miłość” ukazał Barbarę odbierającą tajemniczą niespodziankę. Seniorka była przekonana, że to właśnie prezent od Małgosi. Oczekuje się, że dawno niewidziana córka może jeszcze pewnego dnia zjawić się w Grabinie, być może grając już pod postacią innej aktorki.

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