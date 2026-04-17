Dziedzictwo, odcinek 893: Pierwszy uśmiech Nany od śmierci Yamana! Tak rozbawi ją Poyraz - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 893 - sobota, 18.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 893 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zjawi się w szpitalu, do którego trafi Nana po walce z Szakalem. Mężczyzna odwiedzi Maryam i zajrzy do jej sali, gdzie kobieta będzie jeszcze smacznie spać. Jednak po chwili się obudzi i zobaczy, jak wpatruje się w nią jej wybawca.

Oczywiście, w 893 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nie przejdzie obok tego obojętnie i od razu zapyta o to Poyraza. Maryam prędko doczeka się odpowiedzi, która sprawi, że znó zaczną się na swój sposób kłócić!

- Co się stało? Dlaczego tak patrzysz? - spyta zaskoczona Nana.

- W życiu nie widziałem większej wariatki... Mówiłem, żebyś została. A ty ukradkiem poszłaś do tego potwora - przyzna jej Poyraz.

- Nie puściłbyś mnie, gdybym powiedziała. Ty też nikogo nie słuchasz. Kazałam ci odejść i nie posłuchałeś... Jesteśmy kwita - uzna Maryam.

- O nie! Tak łatwo się nie wykręcisz. Mogłaś zginąć. Kobieta nie powinna robić takich rzeczy - stwierdzi mężczyzna, czym tylko doleje oliwy do ognia.

Poyraz w końcu dotrze do Nany w 893 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wszystko przez to, że wtedy w 893 odcinku serialu "Dziedzictwo" zirytowana Nana momentalnie się odpali. Maryam pochwali się Poyrazowi swoimi zasługami, pokazując mu jednoznacznie, iż nie ma racji co do swoich uprzedzeń!

- Miesiącami chroniłam Yusufa bez niczyjej pomocy. Jako kobieta utrzymywałam nas przy życiu - wypomni mu Nana.

- Już dobrze. Widzę, że się zdenerwowałaś - spróbuje uspokoić ją Poyraz, ale nieskutecznie - Oczywiście, kobiety nie są gorsze od mężczyzn. Umiem jeździć konno, strzelać z łuku... Ty to potrafisz?

W tym momencie w 893 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz powie coś, co z jednej strony kompletnie zszokuje, a z drugiej rozbawi Nanę. Tym bardziej, że kompletnie nie będzie się tego spodziewać.

- Brawo, kolego! Jutro będziesz rządzić dzielnicą! - zapowie Poyraz.

- Kolego? - zdziwi się Nana.

- Skoro nie chcesz, żebym mówił kobieta. Będę cię nazywał kolegą - wyjaśni jej, czym już do końca ją rozbawi - Dobrze.

Poyraz i Nana będą razem w 893 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

A to w 893 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie o tyle znaczące, że będzie to pierwszy szczery uśmiech Nany od czasu śmierci jej ukochanego Yamana! I choć od straty jej narzeczonego minie już sporo czasu, to dopiero teraz Maryam pozwoli sobie na śmiech.

I tym razem już się nie powstrzyma, jak przed rzuceniem się Poyrazowi na szyję, gdy uratował ją przed śmiercią z rąk Szakala. Czyżby zatem to w 893 odcinku serialu "Dziedzictwo" był początek jej nowego związku z Poyrazem? Wiele na to wskazuje!

