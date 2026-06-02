"Akacjowa 38" - czy będzie odcinek w Boże Ciało 2026? Co z emisją 4 czerwca?

AR
2026-06-02 12:52

Czy "Akacjowa 38" zniknie z anteny w Boże Ciało? Wielu widzów tej popularnej hiszpańskiej produkcji zastanawia się, czy 4 czerwca 2026 roku TVP wprowadzi zmiany w ramówce i wstrzyma emisję telenoweli. Decyzja stacji jest już znana. Wiadomo, czy tego dnia pojawi się nowy odcinek serialu.

"Akacjowa 38" - czy będzie odcinek 4.06.2026?

"Akacjowa 38" to prawdziwy fenomen wśród fanów zagranicznych telenowel. Zbliża się Boże Ciało, a wszyscy wiedzą, że w dni świąteczne stacje telewizyjne przygotowują specjalne ramówki. Czy będzie miało to wpływ na emisję "Akacjowej 38"? Odpowiedź na to pytanie chcą znać wszyscy fani hiszpańskiej produkcji. Okazuje się, że w tym roku Telewizja Polska  pokaże "Akacjową 38" w Boże Ciało! W czwartek, 4 czerwca 2026 na antenie TVP1 pojawi się 883. odcinek telenoweli. Co w nim się wydarzy?

"Akacjowa 38" - odcinek 883. Co wydarzy się w Boże Ciało 2026?

W Samuelu budzą się wyrzuty sumienia i sam odwozi Blancę do Diega. Leonor postanawia wyjechać z Inigiem w podróż po świecie. Ona pod pretekstem szukania natchnienia. On - otwarcia nowej La Deliciosy we Włoszech. Casilda oddaje pamiątki po Martinie Servandowi, bo nadal nie przypomina sobie męża. Fabiana łagodzi konflikty Servanda z Paquitem i Casildą. W prasie ukazuje się artykuł o tym, że pułkownik Valverde wraz z Silvią Reyes uratowali kraj przed przewrotem. I tak Arturo staje się bohaterem ulicy Akacjowej.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
