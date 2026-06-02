"Akacjowa 38" - czy będzie odcinek w Boże Ciało 2026? Co z emisją 4 czerwca?

"Akacjowa 38" - czy będzie odcinek 4.06.2026?
"Akacjowa 38" to prawdziwy fenomen wśród fanów zagranicznych telenowel. Zbliża się Boże Ciało, a wszyscy wiedzą, że w dni świąteczne stacje telewizyjne przygotowują specjalne ramówki. Czy będzie miało to wpływ na emisję "Akacjowej 38"? Odpowiedź na to pytanie chcą znać wszyscy fani hiszpańskiej produkcji. Okazuje się, że w tym roku Telewizja Polska pokaże "Akacjową 38" w Boże Ciało! W czwartek, 4 czerwca 2026 na antenie TVP1 pojawi się 883. odcinek telenoweli. Co w nim się wydarzy?
"Akacjowa 38" - odcinek 883. Co wydarzy się w Boże Ciało 2026?
W Samuelu budzą się wyrzuty sumienia i sam odwozi Blancę do Diega. Leonor postanawia wyjechać z Inigiem w podróż po świecie. Ona pod pretekstem szukania natchnienia. On - otwarcia nowej La Deliciosy we Włoszech. Casilda oddaje pamiątki po Martinie Servandowi, bo nadal nie przypomina sobie męża. Fabiana łagodzi konflikty Servanda z Paquitem i Casildą. W prasie ukazuje się artykuł o tym, że pułkownik Valverde wraz z Silvią Reyes uratowali kraj przed przewrotem. I tak Arturo staje się bohaterem ulicy Akacjowej.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz