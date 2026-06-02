"Akacjowa 38", odc. 885, 886, 887, 888, 889 - streszczenie. Co wydarzy się 8-12 czerwca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 885. Poniedziałek 8.06.2026

Arturo i Silvia uchodzą za bohaterów, bo uratowali życie następcy tronu. Susana wybacza pułkownikowi jego dawne grzechy. Casilda opłakuje męża. Pociesza ją kuzyn Jacinto. Blanca nie wierzy, że urodziła martwą dziewczynkę, bo pamięta, że dziecko było żywe i że było chłopcem. Diego myśli, że Blance się przywidziało. Leonor i Inigo odkładają wyjazd. Leonor dlatego, że martwi się o Casildę, a Inigo dlatego, że Flora utrzymuje, iż widziała prawdziwego Iniga Cerverę.

"Akacjowa 38" - odcinek 886. Wtorek 9.06.2026

Blanca wraca na Akacjową. Oskarża matkę o porwanie syna i jego podmianę na zmarłą dziewczynkę. Pułkownik Valverde urządza przyjęcie w La Deliciosie i przy wszystkich obecnych prosi Silvię o rękę. Leonor nie wierzy w wewnętrzną korzystną przemianę pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa, że Flora ma towary z przemytu. Powróciwszy do domu, Blanca słyszy płacz swojego dziecka.

"Akacjowa 38" - odcinek 887. Środa 10.06.2026

Paquito grozi Florze, że doniesie na nią za sprzedaż szampana z przemytu. Okazuje się, że sam potrzebuje francuskich papierosów balsamicznych na astmę, które Flora mu załatwi. On zaś obiecuje ująć złodzieja, który kradnie w kawiarni pieniądze. Diego wymyka się ze szpitala i z pomocą Samuela odwiedza Blancę, która zwierza mu się, że ich syn musi być w domu Ursuli. Tymczasem Felipe uzyskuje dla niego akt ułaskawienia. Niejaki Esteban prosi Silvię i Artura o pomoc w sprowadzeniu z Filipin swojego przyjaciela - żołnierza. Jacinto układa wierszem historię miłości Casildy i Martina i przedstawia ją wzruszonej Casildzie razem z Fabianą, Lolitą, Agustiną i Servandem.

"Akacjowa 38" - odcinek 888. Czwartek 11.06.2026

Diego urządza na cmentarzu pogrzeb zmarłej córeczki, choć Blanca nadal wierzy, że jej syn żyje. Tymczasem Ursula tuli go w ramionach. Arturo okazuje Silvii zazdrość o przystojnego Estebana. Kupuje bilard, by zachęcić do wspólnej gry Feliciana Ochoę, szefa urzędu repatriacyjnego. Chce go nakłonić do pomocy Estebanowi i przypodobać się Silvii. Prawdziwy Cervera pokazuje się temu udawanemu jako jego dostawca. Przerażony Inigo znów musi odłożyć podróż z Leonor. Felipe uzyskuje dla Diega ułaskawienie. Diego już oficjalnie udaje się wraz z Blancą do rezydencji.

"Akacjowa 38" - odcinek 889. Piątek 12.06.2026

Blanca wymyka się z domu Diega i wdziera się do mieszkania Ursuli. Jest przekonana, że matka ukrywa tam jej syna. Rosina zatrudnia Jacinta jako ogrodnika, by dotrzymywał towarzystwa Casildzie. Problem w tym, że pasterz ma w zwyczaju głośno śpiewać sprośnie przyśpiewki. Prawdziwy Inigo przychodzi do La Deliciosy z workiem mąki. Nie pamięta lub nie wie, że lokal jest jego własnością.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: