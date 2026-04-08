Dziedzictwo, odcinek 883: Poyraz odrzuci Sibel! Tylko dlatego nie będą razem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 883 - środa, 8.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 883 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sibel dowie się, że Poyraz opuścił już więzienie i postanowi go odwiedzić. Dziewczyna skontaktuje się z Cansel, aby zapytać ją, czy może do nich wpaść, ale bratowa mężczyzny uprzedzi ją, że w domu go nie zastanie, bo obecnie przebywa on w warsztacie, gdzie zmaga się ze skutkami zalania.

W tej sytuacji w 883 odcinku serialu "Dziedzictwo" zakochana nim kobieta postanowi odpuścić, ale Sibel zacznie namawiać ją, aby odwiedziła Poyraza bezpośrednio w warsztacie. Aż w końcu ją przekona, obiecując jej przy tym złote gruszki na wierzbie. Tyle tylko, że nie będzie ona świadoma prawdziwych uczuć mężczyzny, tak samo jak sama Sibel. Ale tylko do czasu.

Poyraz da kosza Sibel w 883 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 883 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sibel pójdzie za radą Cansel i zjawi się w warsztacie Poyraza, gdzie od razu zapewni go o swoim wsparciu i zaoferuje swoją pomoc. Jednak mężczyzna z niego nie skorzysta, bo nie będzie mu ono potrzebne.

- Cześć Poyraz, słyszałam, że wyszedłeś - zacznie Sibel.

- Ktoś chciał mnie wrobić. Wypuścili mnie, kiedy się okazało, że jestem niewinny - wyjaśni Poyraz.

- Nigdy nie wierzyłam w twoją winę. Przykro mi z powodu awarii. Mogę pomóc? - zaoferuje dziewczyna, ale mężczyzna odmówi - Nie trzeba, już skończyłem.

Wówczas w 883 odcinku serialu "Dziedzictwo" dziewczyna przyjdzie już do meritum i przypomni się z ich randką. Ale niestety Poyraz i w tym przypadku nie przyjmie jej zaproszenia. A wręcz przeciwnie, gdyż ostatecznie da jej kosza...

- Mieliśmy iść na herbatę. Ale nie ma pośpiechu. Może jak wszystko się uspokoi? - zaproponuje Sibel.

- Dobrze, że o tym mówisz. Sibel, najlepiej powiem ci to wprost - uzna Poyraz.

- Jak chcesz - skwituje kobieta.

- Bardzo cię lubię. Zawsze byłaś dla mnie ważna. Mama chce nas pożenić. Ale to nie uda... - przyzna jej, czym kompletnie ją załamie.

Wyjaśnienia Poyraza zabolą Sibel w 883 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tym bardziej, gdy jeszcze w 883 odcinku serialu "Dziedzictwo" wyjaśni czemu. Zwłaszcza, że ona nie będzie w stanie nic z tym zrobić, bo w tej sprawie wcale nie będzie chodzić o Nanę i Yusufa, a właśnie o nią...

- Jesteś dla mnie jak siostra. Nie potrafię spojrzeć na ciebie inaczej. Tamtego dnia też chciałem ci to powiedzieć - wyjaśni jej Poyraz.

Słowa Poyraza w 883 odcinku serialu "Dziedzictwo" ogromnie zranią Sibel. Ale oczywiście nie będzie chciała dać tego po sobie poznać, dlatego czym prędzej pożegna się i wyjdzie.

- Rozumiem. Dobrze, że mi to powiedziałeś. Pójdę już. W domu będą się martwić. Powodzenia - rzuci na odchodne Sibel.

- Niech ją zaboli raz, a nie każdego dnia - uzna po jej wyjściu.

