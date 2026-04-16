Dziedzictwo, odcinek 892: Poyraz uratuje Nanę i Nazli! Tak załatwi Szakala i Truciznę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 892 - piątek, 17.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 892 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zostanie bohaterem! Mężczyzna nie tylko rozprawi się z Trucizną, który porwie jego siostrę Nazli i będzie chciał dorwać Nanę i Yusufa, ale także ocali im życie. Tym bardziej, że kobiety będą w rękach jednego z jego ludzi Szakala!

Ale w 892 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz najpierw weźmie się za Truciznę, którego odda w ręce policji. A następnie podąży śladem Szakala i swoich kobiet, które znajdą się już w dramatycznej sytuacji, bo człowiek Trucizny będzie miał je na widelcu. A zwłaszcza Maryam, która poświęci się za Nazli, bo i tak w tym wszystkim będzie przecież chodziło o nią.

Poyraz ocali Nanę przed śmiercią w 892 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 892 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nakaże się schować Nazli, a sama pewna tego, że idzie na śmierć, stanie twarzą w twarz z Szakalem. Maryam wypowie jeszcze ostatnią prośbę do Boga, po czym przygotuje się na strzał z pistoletu swojego oprawcy.

- Boże, chroń Yusufa - poprosi Nana.

- To koniec! Tym razem nikt się nie uratuje - zapowie jej Szakal.

Jednak w 892 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie w błędzie, gdyż nie będzie spodziewał się pojawienia się Poyraza! Tak samo jak Nana, która w pierwszej chwili, podobnie jak Nazli, będzie przekonana, że to w jej kierunku padł strzał. Ale prawda będzie inna, bo to właśnie Poyraz wymierzy go w kierunku Szakala, czym powali go na ziemię.

- Poyraz? - zdziwi się Nana, po czym od razu zapyta - Co z Trucizną?

- Mamy go. Yusuf jest bezpieczny. To koniec! - zapowie jej Poyraz.

Wdzięczna Nazli rzuci się Poyraozwi i Nanie w objęcia w 892 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 892 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nanę zacznie rozpierać radość. I to tak silna, że aż będzie gotowa rzucić się w ramiona Poyraza. Ale w ostatniej chwili jednak się zatrzyma i tylko mu podziękuje.

- Yusuf? - ucieszy się Maryam, a po chwili refleksji doda - Dziękuję ci. Bardzo ci dziękuję.... Gdyby nie ty...

- Już dobrze - uspokoi ją Poyraz.

Wtedy w 892 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nazli przerwie ich romantyczną chwilę. Siostra Poyraza w końcu wyjdzie z ukrycia i rzuci się bratu na szyję. A następnie uczyni to samo z Naną, której wzrok będzie uciekał w kierunku Poyraza. Podobnie z resztą jak i jego!

- Bracie! - krzyknie radośnie Nazli.

- Nazli! Kwiatuszku, nic ci nie jest? - zapyta ją Poyraz.

- Nie - zapewni go siostra.

- Dzięki ci Boże - wetnie im się Nana, do której także zwróci się dziewczyna - Dziękuję, uratowałaś mi życie...

