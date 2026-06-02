Panna młoda, odcinek 114: Postrzelony Cihan w ciężkim stanie! Mukkader zrzuci całą winę na Hancer - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 114 - czwartek, 4.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Walka o powrót Cihana do zdrowia będzie dla Hancer priorytetem w 114 odcinku telenoweli "Panna młoda"! Nie zważając na docinki wrednej teściowej, a nawet na fakt, że w rezydencji mieszka z nim ciężarna Beyza, która oszukuje wszystkich, że spodziewa się dziecka Cihana, zostanie przy mężu i zadba o to, by jak najszybciej doszedł do siebie. Nie wiedząc o tym, że przebiegła Beyza z pomocą służącej Gülsüm doda "cudowny" środek do maści, którą lekarz przepisał Cihanowi do smarowanie na ranę postrzałową.

Cihan dostanie gorączki przez Beyzę w 114 odcinku "Panna młoda"

Na efekty nie trzeba będzie długo czekać, bo w 114 odcinku "Panna młoda" Cihan dostanie wysokiej gorączki. Gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia męża przerazi Hancer, która od razu będzie chciała wezwać pogotowie. Jednak on się na to nie zgodzi. Okazję do ataku na synową znów wykorzysta Mukkader, która w obecności lekarki Yasemin oskarży Hancer, że to jej wina.

Kolejny atak Mukkader na Hancer w 114 odcinku "Panna młoda"

- Powinieneś był zostać w szpitalu albo wziąć prawdziwą pielęgniarkę! Ona jest do niczego! Kiedy to w końcu zrozumiesz? Co mu dałaś? Nie chcesz, żeby wyzdrowiał, żebyś mogła zostać? - Dawałam, co lekarz zalecił i smarowałam maścią... - Mamo, wystarczy... - Jeszcze jej bronisz?!

Cihan nie zgodzi się, żeby Hancer wezwała pomoc w 114 odcinku "Panna młoda"

Wreszcie w 114 odcinku "Panna młoda" Yasemin stwierdzi, że wysoka temperatura to skutek zakażenia rany maścią! Dzięki jej szybkiej reakcji Cihan natychmiast dostanie antybiotyk. Niestety gorączka utrzyma się przez wiele godzin. Coraz bardziej wystraszona Hancer nie opuści ukochanego nawet na chwilę. Cihan odmówi jednak wezwania lekarza, a nawet pogotowia ratunkowego.

- To na nic. Wezwę pogotowie... - Nie chcę! Odłóż telefon! - Ale jak to? - Nie nalegaj, ta rana wszystko mówi. Nie czekaj, odejdź... - Jesteś rozpalony... Tylko prysznic pomoże zbić gorączkę... - Nie pójdę. Zostaw mnie! - Albo pogotowie albo prysznic!

Rozpalony Cihan i Hancer razem pod prysznicem w 114 odcinku "Panna młoda"

Po tych słowach Hancer w 114 odcinku "Panna młoda" pomoże Cihanowi wejść pod prysznic. Stanie z mężem pod strumieniem zimnej wody, ocierając jego twarz i dbając o to, żeby zbić temperaturę. - Kochany jestem przy tobie... - wyzna. To będzie jedna z bardziej romantycznych scen w tureckiej telenoweli, a zarazem dowód na to, że miłości tej pary nic i nikt nie zniszczy.