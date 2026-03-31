Dziedzictwo, odcinek 881: Cennet wypędza Nanę i Yusufa do magazynku, a przed salonem fryzjerskim wybucha pożar

W poprzednim odcinku (880) ciągłe kłótnie między Ayse i Feritem sprawiły, że Doga zadzwoniła na skargę do prokuratorki Leyli. Kobieta uświadomiła im, że jeśli nie zawrą pokoju, stracą córkę. Ayse i Ferit postanowili więc, dla dobra córki, działać razem w miłej atmosferze. Poyraz został aresztowany pod zarzutem kradzieży. Okazało się, że jeden z mieszkańców Cendere sprzymierzył się z Trucizną i to on pomówił Poyraza. Trucizna zamierza wykorzystać fakt, że Nana i Yusuf pozostali bez opieki, i zaatakować.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 881

Ferit i Ayse starają się miło spędzać czas z córką, opowiadają jej też o swoich historiach z przeszłości. Mimo wzajemnej złości wspomnienia poruszają w ich sercach czułe struny. Rodzinna atmosfera znika, gdy wychodzi na jaw, że Ayse planowała na jakiś czas zabrać Dogę do dziadków. Między Feritem a Ayse znów dochodzi do kłótni, co bardzo rani Dogę. Cennet, przekonana, że z powodu Nany i Yusufa spotykają ich same nieszczęścia, zamyka ich w magazynku. Współpracujący z Trucizną Gungor wywabia z domu rodzinę Poyraza, wywołując niewielki pożar przed salonem fryzjerskim Cansel. Pod nieobecność domowników napada na Nanę i Yusufa. W ostatniej chwili pojawia się oczyszczony z zarzutów Poyraz i ratuje ich z rąk złoczyńcy. Gungorowi udaje się zbiec.

9

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 881. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: